Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.631,36 puntos este 24 de octubre

Caracas. El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este viernes en 1.631,36 puntos con una variación de 22,44 puntos (+1,39%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.411,97 puntos, con una variación absoluta de 54,16 puntos (+1,61%) y el Índice Industrial cerró en 416,26 puntos (-0,11%).

Al final de la sesión, 14 acciones subieron de precio, 11 bajaron y 6 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 114.186 acciones por un monto de 9.862.143,20 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 2.850.331 acciones por 172.333.501,85 bolívares, para un total de 182.195.645,05 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 36.451.400,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 531.920.734,61 bolívares.