Economía
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.641,74 puntos este 29 de octubre
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.431,31 puntos, con una variación absoluta de 27,69 puntos (-0,80%) y el Índice Industrial cerró en 420,94 puntos (-0,74%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 1.641,74 puntos con una variación de 13,13 puntos (-0,79%), con respecto a la sesión anterior.
Al final de la sesión, 7 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca Manpa, C.A. SACA que subió a Bs. 14,50 desde Bs. 14,00. Le siguieron:
• I. Crecepymes -B-: Bs. 16,00
• F. Petrolia “B”: Bs. 94,24
• FAB.N.Cementos: Bs. 76,00
• Grupo Zuliano: Bs. 100,00
• G.Mantra Clase B: Bs. 2.200,00
• Sivensa, S.A.: Bs. 83,95
Por su parte, 14 acciones registraron bajas: Ron STA. Teresa, Banco Provincial, Bolsa de Valores de Caracas, Cantv Clase (D), T.Palo Grande, Proagro, Protinal, R.S.Teresa “B”, Banco Caribe “A”, Banco Nacional de Crédito, Mercantil S.(A), Banco de Venezuela, Mercantil S.(B) y Pivca Clase “B”.
Nueve títulos se mantuvieron estables: Montesco “B”, Envases venezolanos, Productos EFE, Coricom C.A., Domínguez & CIA, Corporación Grupo Químico, Invaca I.C. “B”, Arca Inm.Val. “B” y CR. Carabobo.
En el mercado regular se negociaron 111.433 acciones por un monto de 9.368.382,21 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 1.555.752 acciones por 99.828.238,95 bolívares, para un total de 109.196.621,16 bolívares.
En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 76.758.815,70 bolívares.
En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 568.082.409,79 bolívares.
