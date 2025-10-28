Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.654,87 puntos este 28 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 1.654,87 puntos con una variación de 1,46 puntos (+0,09%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.459,00 puntos, con una variación absoluta de 6,11 puntos (-0,18%) y el Índice Industrial cerró en 424,09 puntos (+1,97%).

Al final de la sesión, 11 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca la Bolsa de Valores de Caracas que subió a Bs. 146,01 desde Bs. 146,00, lo que representa un incremento de 0,01 %. Le siguieron:

• Ron STA. Teresa: Bs. 78,00

• Manpa, C.A. SACA: Bs. 14,00

Advertisement

• Banco de Venezuela: Bs. 319,99

• Cantv Clase (D): Bs. 124,50

• FAB.N.Cementos: Bs. 64,00

• Banco Caribe “A”: Bs. 345,00

• Mercantil S.(A): Bs. 1.650,00

Advertisement

• Envases venezolanos: Bs. 245,00

• Pivca Clase “B”: Bs. 9.800,00

• G. Mantra Clase B: Bs. 2.000,00

Por su parte, diez acciones registraron bajas: Banco Provincial, R.S.Teresa “B”, I. Crecepymes -B-, Protinal, Proagro, Banco Nacional de Crédito, Sivensa, S.A., Domínguez & CIA, Coricom C.A. y Mercantil S.(B).

Nueve títulos se mantuvieron estables: Grupo Zuliano, T. Palo Grande, F.Petrolia “B”, Productos EFE, Montesco “B”, Invaca I.C. “B”, Corporación Grupo Químico, Invaca I.C. “A” y Arca Inm.Val “B”.

Advertisement

En el mercado regular se negociaron 83.016 acciones por un monto de 5.165.886,37 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 190.459 acciones por 20.935.054,60 bolívares, para un total de 26.100.940,97 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 4.978.421,23 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 991.140.841,96 bolívares.