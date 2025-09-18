Nacionales
Índice Bursátil de Caracas cerró en 971,73 puntos este 18 de septiembre
Caracas/Foto: Cortesía. El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 971,73 puntos con una variación de 0,32 puntos (-0,03%), con respecto a la sesión anterior.
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.031,99 puntos, con una variación absoluta de 8,45 puntos (-0,41%) y el Índice Industrial cerró en 248,26 puntos (+2,71%).
Al final de la sesión, 7 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca la T.Palo Grande, que subió a Bs. 2,70 desde Bs. 2,65, lo que equivale a un incremento de 1,89 %. Le siguieron:
• Ron Sta. Teresa (RST): Bs. 56,95 (5,48 %)
• Manpa, C.A. SACA: Bs. 13,00 (3,17 %)
• I.Crecepymes -B-: Bs. 7,45 (13,74 %)
• Sivensa, S.A.: Bs. 90,45 (13,06 %)
• Mercantil S.(A): Bs. 1.285,00 (7,08 %)
• G.Mantra Clase B: Bs. 1.550,00 (3,33 %)
Por su parte, 14 acciones registraron bajas: Banco Provincial, Domínguez & CIA, Cantv Clase (D), Banco de Venezuela, Banco Nacional de Crédito, Proagro, R.S.Teresa “B”, Producto EFE, Banco Caribe “A”, Grupo Zuliano, Protinal, Corporación Grupo Químico, Invaca I.C. “A” y Mercantil S.(B).
Diez títulos se mantuvieron estables: Bolsa de Valores de Caracas, Envases Venezolanos, Coricom C.A., FAB.N.Cementos, Fivenca F.C. “B”, Montesco “B”, Invaca I.C. “B”, Arca Inm.Val “B”, Pivca Clase “B” y CR. Carabobo.
En el mercado regular se negociaron 81.121 acciones por un monto de 3.893.207,17 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 70.659 acciones por 4.773.058,15 bolívares, para un total de 8.666.265,32 bolívares.
En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 606.755.713,33 bolívares.
