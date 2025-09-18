Connect with us

Nacionales

Índice Bursátil de Caracas cerró en 971,73 puntos este 18 de septiembre

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.031,99 puntos, con una variación absoluta de 8,45 puntos (-0,41%) y el Índice Industrial cerró en 248,26 puntos (+2,71%)
Caracas/Foto: Cortesía. El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 971,73 puntos con una variación de 0,32 puntos (-0,03%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.031,99 puntos, con una variación absoluta de 8,45 puntos (-0,41%) y el Índice Industrial cerró en 248,26 puntos (+2,71%).

Al final de la sesión, 7 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca la T.Palo Grande, que subió a Bs. 2,70 desde Bs. 2,65, lo que equivale a un incremento de 1,89 %. Le siguieron: 

• Ron Sta. Teresa (RST): Bs. 56,95 (5,48 %)

• Manpa, C.A. SACA: Bs. 13,00 (3,17 %)

• I.Crecepymes -B-: Bs. 7,45 (13,74 %)

• Sivensa, S.A.: Bs. 90,45 (13,06 %)

• Mercantil S.(A): Bs. 1.285,00 (7,08 %)

• G.Mantra Clase B: Bs. 1.550,00 (3,33 %)

Por su parte, 14 acciones registraron bajas: Banco Provincial, Domínguez & CIA, Cantv Clase (D), Banco de Venezuela, Banco Nacional de Crédito, Proagro, R.S.Teresa “B”, Producto EFE, Banco Caribe “A”, Grupo Zuliano, Protinal, Corporación Grupo Químico, Invaca I.C. “A” y Mercantil S.(B). 

Diez títulos se mantuvieron estables: Bolsa de Valores de Caracas, Envases Venezolanos, Coricom C.A., FAB.N.Cementos, Fivenca F.C. “B”, Montesco “B”, Invaca I.C. “B”, Arca Inm.Val “B”, Pivca Clase “B” y CR. Carabobo. 

En el mercado regular se negociaron 81.121 acciones por un monto de 3.893.207,17 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 70.659 acciones por 4.773.058,15 bolívares, para un total de 8.666.265,32 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 606.755.713,33 bolívares.





