Índice Bursátil de Caracas cerró este 31 de octubre en 1.619,77 puntos

Caracas / Foto: Archivo.- El Índice Bursátil Caracas (IBC), principal indicador de la Bolsa de Valores de Caracas, cerró este viernes 31 de octubre en 1.619,77 puntos, registrando un incremento de 19,35 puntos, equivalente a +1,21 % en comparación con la sesión anterior.

De acuerdo con el Diario de la Bolsa, el Índice Financiero culminó la jornada en 3.353,91 puntos, con una variación positiva de 21,24 puntos (+0,64 %), mientras que el Índice Industrial cerró en 442,17 puntos, tras un repunte de +5,08 %.

Durante la sesión, 18 acciones subieron de precio, 8 descendieron y 5 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 71.712 acciones por un monto de 6.454.322,61 bolívares, mientras que en el mercado a plazo se transaron 1.334.307 acciones, equivalentes a 92.443.429,00 bolívares, para un total general de 98.897.751,61 bolívares.

En el mercado de renta fija, se efectuaron operaciones por 5.292.534,20 bolívares, y en el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por un monto de 119.599.869,72 bolívares.

Depósitos de Mercantil Servicios Financieros crecieron 65,1 % en el tercer trimestre de 2025

Por otra parte, la empresa Mercantil Servicios Financieros (MSF), emisora de la Bolsa de Valores de Caracas, reportó que al cierre del tercer trimestre de 2025 sus depósitos totales alcanzaron los 78.216 millones de bolívares, lo que representa un incremento de 65,1 % en comparación con el trimestre anterior y de 321,2 % respecto al mismo período de 2024.

Según el informe de resultados, la composición de las captaciones del público estuvo liderada por los depósitos en cuentas corrientes, que sumaron 63.434 millones de bolívares, con un aumento de 62,2 % frente al trimestre previo. Los depósitos de ahorro también mostraron un comportamiento positivo, al crecer 62,3 % hasta ubicarse en 6.704 millones de bolívares.

Durante el mismo período, el activo total de Mercantil Servicios Financieros ascendió a 185.876 millones de bolívares, equivalente a un crecimiento de 75,5 % frente al segundo trimestre del año. Este resultado se vio impulsado principalmente por el incremento de la cartera de créditos neta (+97,0 %) y de las disponibilidades en bolívares (+69,7 %).

La cartera de crédito representó el 26,0 % del activo total, seguida por las disponibilidades en moneda extranjera (19,0 %) y el encaje legal (19,0 %). En total, la cartera de crédito bruta se ubicó en 51.120 millones de bolívares, es decir, 25.017 millones más que en el trimestre anterior. Los créditos comerciales concentraron 73,5 % de la cartera, equivalentes a 37.570 millones de bolívares.

En cuanto al patrimonio, Mercantil Servicios Financieros cerró septiembre con 46.820 millones de bolívares, reflejando un aumento de 90,3 % frente al trimestre anterior y de 654,1 % respecto al mismo período de 2024.

El patrimonio consolidado de MSF se distribuye entre sus principales filiales: Mercantil C.A., Banco Universal (31.853 millones de bolívares), Mercantil Seguros C.A. (3.113 millones) y Mercantil Merinvest Casa de Bolsa C.A. (496 millones).

Desempeño de las filiales

Mercantil Banco Universal registró un patrimonio de 31.853 millones de bolívares, lo que representa un alza de 103,0 % respecto al segundo trimestre de 2025. Su cartera de créditos neta creció 97,0 %, alcanzando una participación de mercado de 14,2 %.

Con 80.294 millones de bolívares en captaciones del público, la institución se mantiene como el primer banco privado en depósitos de ahorro, con 15,9 % de participación de mercado, y ocupa el tercer lugar en depósitos en moneda extranjera (17,4 %). El activo total del banco cerró en 128.683 millones de bolívares, un incremento de 78,2 % frente al trimestre anterior.

Por su parte, Mercantil Seguros reportó una ganancia neta de 64 millones de bolívares en el tercer trimestre del año, manteniendo el liderazgo del sector asegurador con 25,4 % de participación de mercado en primas netas cobradas.

El activo total de la aseguradora se ubicó en 25.212 millones de bolívares, un aumento de 49,8 % frente a junio de 2025, mientras que su patrimonio cerró en 3.113 millones de bolívares, garantizando un margen de solvencia conforme a las regulaciones vigentes.

