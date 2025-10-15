Sucesos
Indignación en Apure: hombre intentó abusar de una perrita en plena calle de San Fernando
El hecho quedó registrado en video y ahora el agresor podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión
Caracas/Foto: Archivo.- Autoridades del estado Apure detuvieron en San Fernando a un hombre que intentó abusar sexualmente de una perrita comunitaria en plena vía pública, hecho que fue captado por las cámaras de seguridad.
Lea también: Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias
De acuerdo con el medio regional La República, las cámaras de un negocio de la zona permitieron grabar el hecho, lo que generó indignación en la comunidad. Luego de su viralización, efectivos concretaron su arresto.
El dueño del local comercial consignó los videos a las autoridades, permitiendo así identificar rápidamente al agresor y localizar al sujeto para su arresto.
En agosto pasado, el fiscal general Tarek William Saab advirtió que el Ministerio Público (MP) impondrá penas de entre tres y seis años de cárcel a quienes cometan el delito de maltrato animal, además de multas económicas que ascienden a las 2.000 unidades tributarias (UT).
Indicó que mantener en cautiverio en los animales y privarles de luz, aire, sombra, alimento, movimiento, abrigo e higiene, conlleva a una condena de dos a cinco años de prisión.
Además, se aplicará una sanción económica que va desde los 1.000 hasta las 2.000 UT a quienes cometan dicho delito.
Asimismo, Saab precisó que si el delito queda registrado en video, tendrá una pena de prisión que va desde los tres a los seis años, con una multa de 600 a 1.000 unidades tributarias, lo cual podría aplicar en este caso.
