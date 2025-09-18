Economía
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
El beneficio social forma parte de los programas de subsidios directos que el Ejecutivo distribuye periódicamente mediante el Sistema Patria
Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro comenzó este jueves la entrega del bono del "Movimiento Social Somos Venezuela", correspondiente a septiembre de 2025, por la Plataforma Patria.
De acuerdo con información publicada por Canal Patria Digital en Telegram, el monto depositado es de 832,50 bolívares, lo que equivale a 5,08 dólares, según la tasa oficial de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
En agosto, el mismo beneficio había sido de 708,80 bolívares, lo que significa que en septiembre se registró un aumento de 123,70 bolívares, equivalente a 17,4 % más en comparación con el mes anterior.
En las últimas horas, el Gobierno había comenzado la entrega de otros dos beneficios del mes de septiembre a través del mismo sistema.
Se trata de los bonos “Contra la guerra económica”, destinado al personal jubilado de la administración pública, con un monto de 17.472 bolívares (107,93 dólares), y “Corresponsabilidad y formación”, asignado a los trabajadores de empresas estratégicas del Estado que forman parte de la nómina especial, con un valor de 17.760 bolívares (109,71 dólares).
El primero registró un incremento de 16,4 % en bolívares respecto a agosto, cuando se ubicó en 15.008 bolívares. En ambos casos, el monto final pagado varía según el organismo en el que los beneficiarios prestan servicio.
