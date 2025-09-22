País
Inician trabajos de embellecimiento en la Iglesia de La Candelaria por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Los futuros santos venezolanos serán canonizados el próximo 19 de octubre en Roma
Caracas/Foto: @carmentmelendezr.- La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció este lunes el inicio de trabajos de embellecimiento y adecuación en la Iglesia de La Candelaria, lugar en donde reposan los restos mortales del beato José Gregorio Hernández.
En una publicación en Instagram, la funcionaria señaló que el Gobierno se prepara para celebrar la próxima canonización del “médico de todos los venezolanos”, y de la beata Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación de Siervas de Jesús de Venezuela.
“En la iglesia de La Candelaria, a donde el pueblo acude a pedir y agradecer al Doctor José Gregorio Hernández, estamos realizando trabajos de embellecimiento y adecuación, preparándonos para lo que será una gran fiesta de fe el próximo mes de octubre”, compartió.
Asimismo, Meléndez informó que están atendiendo los diferentes espacios de la plaza, mediante un equipo multidisciplinario del Ministerio de Obras Públicas.
La alcaldesa aseguró que Caracas será una “ciudad de encuentro y oración", con motivo de la canonización del “Santo del pueblo” y de la “caraqueña milagrosa”.
Canonización de José Gregorio Hernández
Entre sus últimas voluntades, el papa Francisco aprobó el 25 de febrero los votos favorables para la canonización de José Gregorio Hernández, conocido como el "Médico de los Pobres".
La decisión la anunció la Santa Sede tras la audiencia concedida al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, a monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los Asuntos Generales.
De la mano del papa León XIV, se fijó la fecha de la canonización de los venezolanos. “Una gran fiesta para Venezuela, que en este año aanto hemos tenido el regalo de la aprobación de la canonización de los dos primeros santos venezolanos. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, el médico de todos, una persona que como laico dedicó su vida a la investigación científica, a la enseñanza universitaria y sobre todo el ejercicio profesional de la medicina para el bien de tanta gente. Y la Madre Carmen, una religiosa, una mujer muy valiente que nació sin un brazo, con una condición especial y a pesar de ser rechazada por varias congregaciones religiosas, finalmente logra entrar en una congregación y cuando se disuelve en Francia fundó una en Venezuela. Una fiesta para todos los venezolanos”, comentó el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo en su momento.
