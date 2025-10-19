Tecnología
Instagram refuerza el control parental: padres podrán impedir a adolescentes hablar con personajes de IA
Un reportaje de The Wall Street Journal de abril reveló que el chatbot de Meta y otros chatbots de IA en sus plataformas mantenían conversaciones de índole sexual, incluso con cuentas que se identificaban como menores de edad
Caracas/Foto: Archivo.- Instagram está preparando nuevas funciones de seguridad para reforzar el control parental, por lo que permitirá a los padres impedir que los adolescentes hablen con personajes de IA de la plataforma, informó Meta, empresa matriz de la red social.
Se trata de una de las varias nuevas funciones de seguridad de Meta y OpenAI, destinadas a combatir la creciente preocupación por cómo la IA podría afectar la salud mental de los menores de edad.
En un comunicado, Meta especificó que los padres tendrán el poder de desactivar el acceso de los adolescentes a chats individuales con personajes de IA. Otra opción será bloquear el acceso a personajes determinados.
Del mismo modo, Instagram mostrará a los representantes información sobre los temas que los adolescentes discuten con personajes de IA. Meta precisó que se encuentra desarrollando los controles ahora y que los usuarios empezaran a verlos a inicios de 2026.
Previamente, un reportaje de The Wall Street Journal de abril reveló que el chatbot de Meta y otros chatbots de IA en sus plataformas mantenían conversaciones de índole sexual, incluso con cuentas que se identificaban como menores de edad.
Según Meta, sus personajes de inteligencia artificial "están diseñados para no participar" en conversaciones con adolescentes sobre temas como "autolesiones, suicidio o trastornos alimenticios" o temas que "fomenten, promuevan o permitan" dichos asuntos.
Los adolescentes únicamente pueden chatear con ciertos personajes de IA relacionados con contenidos como educación y deportes, según el blog de Meta.
Más seguridad
Estos nuevos controles parentales de Instagram se unen así a otras actualizaciones que la compañía introdujo de manera reciente para proteger mejor a los adolescentes.
Recientemente, Meta ajustó la configuración de "Cuentas para adolescentes" con el fin de que cumpla con la clasificación PG-13. Esto significa que no mostrará ni promocionará publicaciones con lenguaje fuerte o que promuevan comportamientos dañinos.
