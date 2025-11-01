INTT anuncia operativos en seis estados para trámites vehiculares: sepa cuándo y dónde

Caracas / Foto: Archivo.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció que llevará a cabo operativos especiales en seis estados del país entre el 2 y 7 de noviembre, con el objetivo de ofrecer atención directa y facilitar la emisión de trámites vehiculares a la ciudadanía.

Las jornadas iniciarán el domingo 2 de noviembre en la Comunidad Río Negro, en Machiques, estado Zulia. Al día siguiente, 3 de noviembre, los servicios estarán disponibles en Caracas, en el edificio La Vista de Colinas de Los Caobos; en San Cristóbal, estado Táchira, en el Liceo Freddy Acevedo de la comunidad San Lorenzo; y en Maturín, estado Monagas, en el sector Las Avenidas.

El miércoles 5 de noviembre, los operativos se trasladarán a Aragua de Maturín, específicamente en la Cementera Cerro Azul, y a La Cañada, estado Zulia, en el sector La Concepción, sede de la Dirección de Transporte.

Finalmente, el cierre de estas jornadas se realizará el viernes 7 de noviembre en Anzoátegui, en la Escuela María Guzmán de Marcano; en Táchira, en el Centro de Educación Inicial Juan Pablo Segundo, municipio Fernández Feo; y en Lara, en la comunidad Río Tocuyo, municipio Pedro León Torres.

Durante estos operativos, los ciudadanos podrán llevar a cabo trámites como renovación y emisión de licencias de conducir, registros originales, traspasos y recibir asesoría especializada. Todos los procedimientos contarán con personal capacitado y tecnología al servicio de los usuarios, buscando una atención rápida, segura y eficiente.

