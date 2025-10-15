Mundo
Investigan homicidio de una venezolana en Chile: fue atacada con un martillo
Tras la detención del sospechoso, personal especializado de la PDI continúa realizando pericias para establecer la dinámica de los hechos
Caracas/Foto: Cortesía.- Autoridades chilenas iniciaron una investigación por el asesinato de Rosannys Calle, una venezolana de 30 años y madre de dos niños, cuyo cuerpo fue hallado la noche del pasado sábado en su residencia con signos de agresión.
De acuerdo con el medio local La Cuarta, el crimen, que según versiones preliminares apunta a un feminicidio, llevó a las autoridades a detener a la expareja de la víctima, un ciudadano chileno, como principal sospechoso, mientras se realizan las diligencias correspondientes.
El cuerpo de Calle se encontró dentro de la habitación que ocupaba en una vivienda ubicada en calle Salvo, en el sector norte de Arica. De acuerdo con los primeros antecedentes, detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones determinaron que la víctima recibió múltiples golpes en la cabeza con un martillo, lo que le provocó la muerte en el lugar.
Al sitio del suceso concurrió el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, encabezado por el fiscal Rodrigo González, quien instruyó que la PDI se hiciera cargo de la investigación.
Tras la detención del sospechoso, personal especializado de la PDI continúa realizando pericias para establecer la dinámica de los hechos y confirmar su participación. Trascendió que personas del entorno de Calle señalaron que el presunto agresor había amenazado previamente a Calle.
Este suceso ocurre apenas 22 días después del ataque contra Odalys Calderón, una pediatra venezolana residente en Calama, a quien encontraron con graves lesiones dentro de su departamento. La doctora Calderón permanece internada en la UCI del hospital donde trabajaba.
