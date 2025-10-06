Mundo
Israel deporta a Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla Global Sumud
El Ministerio de Exteriores de ese país dijo que fueron enviados a Grecia y Eslovaquia
Caracas/Foto: Global Sumud.- El Gobierno de Israel deportó este lunes a la sueca Greta Thunberg, junto a otros 170 activistas pertenecientes a la flotilla Global Sumud, que confirmó la noticia en sus redes sociales.
Lea también: Trump anuncia nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y dice que EE. UU. “es muy bueno en eso”
"171 participantes de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg, han sido deportados a Grecia y Eslovaquia. Estos héroes defendieron a Gaza, y el mundo los observa", expresó el movimiento en sus redes sociales.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel también confirmó la expulsión de Thunberg y los activistas, los cuales tachó de "provocadores".
"Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos", resalta en el mensaje.
La diplomacia de ese país aseveró que los derechos legales de los participantes en esta maniobra "fueron y seguirán siendo plenamente respetados". Al mismo tiempo, subrayó que "las mentiras" que se infunden son parte de "su campaña de noticias falsas planificada previamente".
"El único incidente violento se produjo cuando un provocador de Hamás-Sumud mordió a una integrante del personal médico de la prisión de Ketsiyot", aseguró la cartera.
Denuncia de malos tratos
Previamente, Exteriores dijo que había ofrecido la deportación voluntaria a todos los activistas de la flotilla y aquellos que permanecían detenidos, hasta hoy, eligieron quedarse allí para pasar por un proceso de deportación legal.
Por su parte, el periodista italiano, Saverio Tommasi, señaló que los soldados israelíes retenían medicamentos y trataban a los prisioneros de la flotilla "como monos". Luego, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel añadió que las acusaciones de malos tratos eran “mentiras descaradas”.
La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo. Además de Greta Thunberg, también se expulsó al nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y varios legisladores europeos.
Le dio una golpiza a su suegra enferma por problemas personales: fue detenida en Caracas
César Miguel Rondón responde a críticas por su posición sobre el TPS: “Mi conciencia está tranquila y en paz”
Gloria Estefan confiesa que teme "hablar en español" en EE. UU. por las políticas de Trump
“Sabemos quiénes son y lo que hacen”: Marco Rubio sobre embarcaciones en el Caribe
Catherine Fulop va a ser abuela
Por descubrimiento en el sistema inmunológico: tres científicos se llevan el Premio Nobel de Medicina
ICE arresta en Chicago a presunto miembro del Tren de Aragua
Reportan accidente de helicóptero militar en Aragua: habría al menos dos fallecidos
El Top 10 de Netflix: estas son las producciones más vistas en Venezuela
Padrino López confirma dos militares muertos en accidente aéreo en Aragua y anuncia investigación
EE. UU. anunció "ataque letal" contra embarcación frente a las costas venezolanas: cuatro "terroristas" murieron
Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
Juicio entre Laidy Gómez y Freddy Bernal se resolvió con una disculpa pública de la exgobernadora
"Me espera una operación": Osmariel Villalobos comparte detalles de su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer
Tendencias
-
Mundo2 días.
Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
-
Vitrina2 días.
"Me espera una operación": Osmariel Villalobos comparte detalles de su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer
-
Mundo2 días.
“Los días están contados”: El mensaje publicado por una funcionaria del FBI sobre despliegue en el Caribe
-
Vitrina21 horas.
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
-
País2 días.
Padrino confirma despliegue para combatir al ELN y las FARC: “Tendrán una respuesta contundente”
-
Mundo2 días.
CIDH otorga medidas cautelares a ciudadano francés “desaparecido” en Venezuela
-
País5 horas.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
-
País1 día.
Lo que dijo César Miguel Rondón sobre la suspensión del TPS para los venezolanos