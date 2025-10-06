Israel deporta a Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla Global Sumud

Caracas/Foto: Global Sumud.- El Gobierno de Israel deportó este lunes a la sueca Greta Thunberg, junto a otros 170 activistas pertenecientes a la flotilla Global Sumud, que confirmó la noticia en sus redes sociales.

"171 participantes de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg, han sido deportados a Grecia y Eslovaquia. Estos héroes defendieron a Gaza, y el mundo los observa", expresó el movimiento en sus redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel también confirmó la expulsión de Thunberg y los activistas, los cuales tachó de "provocadores".

"Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos", resalta en el mensaje.

La diplomacia de ese país aseveró que los derechos legales de los participantes en esta maniobra "fueron y seguirán siendo plenamente respetados". Al mismo tiempo, subrayó que "las mentiras" que se infunden son parte de "su campaña de noticias falsas planificada previamente".

Advertisement

"El único incidente violento se produjo cuando un provocador de Hamás-Sumud mordió a una integrante del personal médico de la prisión de Ketsiyot", aseguró la cartera.

Denuncia de malos tratos

Previamente, Exteriores dijo que había ofrecido la deportación voluntaria a todos los activistas de la flotilla y aquellos que permanecían detenidos, hasta hoy, eligieron quedarse allí para pasar por un proceso de deportación legal.

Por su parte, el periodista italiano, Saverio Tommasi, señaló que los soldados israelíes retenían medicamentos y trataban a los prisioneros de la flotilla "como monos". Luego, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel añadió que las acusaciones de malos tratos eran “mentiras descaradas”.

La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo. Además de Greta Thunberg, también se expulsó al nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y varios legisladores europeos.







