Mundo
Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada: incluida Greta Thunberg
La flotilla integrada por unos 500 parlamentarios, abogados y activistas, transportaba medicinas y alimentos hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí impuesto desde 2007
Caracas / Foto: Archivo.- Israel anunció este jueves que deportará a Europa a los tripulantes de las 19 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud interceptadas un día antes por su Marina, entre los que se encuentra la activista climática sueca Greta Thunberg. Los organizadores aseguran que unas 30 naves adicionales siguen rumbo a Gaza.
Lea también: Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Maduro: "Queremos que sea llevado ante la justicia"
“El procedimiento de deportación comenzará cuando los barcos lleguen a puerto. Los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en la red social X.
El miércoles, la Cancillería israelí difundió imágenes de Thunberg escoltada por militares tras el abordaje. Según el comunicado oficial, las embarcaciones “fueron detenidas de forma segura y trasladadas a un puerto israelí”.
La flotilla denuncia agresiones
Los organizadores de la flotilla denunciaron que la operación se realizó con tácticas agresivas, como cañones de agua, y que sus comunicaciones fueron interferidas. Calificaron la redada como un “crimen de guerra” y aseguraron que una de las naves, la Maria Cristina, estuvo en riesgo de hundirse. Israel no respondió de inmediato a estas acusaciones.
La flotilla, integrada por unos 500 parlamentarios, abogados y activistas, transportaba medicinas y alimentos hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí impuesto desde 2007.
Reacciones internacionales
La interceptación generó reacciones en varios países. Turquía calificó la acción como “un acto de terror” que puso en riesgo a civiles inocentes. En Italia se registraron protestas espontáneas, mientras que Roma y Atenas pidieron a Israel no dañar a los activistas y sugirieron entregar la ayuda a la Iglesia católica, propuesta rechazada por los organizadores.
Por su parte, Irlanda expresó preocupación y recordó el carácter “pacífico” de la misión. España instó a respetar la seguridad de los activistas y Turquía inició gestiones para liberar a sus ciudadanos a bordo.
Contexto del bloqueo
Israel justificó la intercepción alegando que la flotilla ingresaba en una “zona de combate activa” y violaba el bloqueo naval, ofreciendo transferir la ayuda a Gaza por canales oficiales. Sin embargo, la ONU y diversas ONG consideran el bloqueo un castigo colectivo con graves consecuencias humanitarias.
El operativo ocurre a pocos días de cumplirse dos años de la actual ofensiva israelí en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Según autoridades locales, la guerra ha dejado más de 65.000 muertos en el enclave.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, advirtió que cualquier interceptación en aguas internacionales constituye “una violación del derecho internacional”.
Antecedentes
No es la primera vez que una flotilla intenta llevar ayuda a Gaza. En 2010, nueve activistas murieron durante un abordaje israelí a seis embarcaciones con unos 700 participantes de 50 países. Más recientemente, en junio de este año, Thunberg fue detenida junto a otros tripulantes en una acción similar frente a las costas de Gaza
Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada: incluida Greta Thunberg
Seniat recaudó 777,88 millones de dólares en septiembre
Cabello afirma que Venezuela está en una “guerra de resistencia prolongada”
Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Maduro: "Queremos que sea llevado ante la justicia"
PNB desarticula red de trata de personas en Delta Amacuro y rescata a siete víctimas
Israel intercepta varios barcos de la Flotilla: tripulantes fueron trasladados a uno de sus puertos
Netflix revela el tráiler de "Frankenstein", la nueva adaptación de Guillermo del Toro
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
Abuela y vecino abusaron sexualmente de un niño de cinco años: ambos actuaban de forma independiente
El día después si Maduro resiste la presión de Estados Unidos
"Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio
Secretario de Defensa de EE. UU. ordena a alto mando militar "prepararse para la guerra"
PIVCA lanzó la primera serie de obligaciones al portador por 3 millones de dólares
Familiares no creen que extrabajadora de la Alcaldía de Churuguara se haya suicidado
Tendencias
-
Mundo2 días.
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
-
Mundo2 días.
Secretario de Defensa de EE. UU. ordena a alto mando militar "prepararse para la guerra"
-
La Lupa2 días.
Familiares no creen que extrabajadora de la Alcaldía de Churuguara se haya suicidado
-
Sucesos2 días.
Zulia: sujeto le cortó el rostro a su exnovia embarazada con ayuda de su actual pareja
-
Mundo2 días.
Trump anuncia plan para "poner fin" a la guerra de Israel contra Gaza
-
Economía2 días.
Gobierno inicia entrega de tres bonos de septiembre con montos entre 41 y 117 dólares
-
La Lupa2 días.
Palestinos califican el plan de paz propuesto por Trump como "peligroso, patético y ventajoso para Israel"
-
Mundo2 días.
“Prepárense”: se intensifica la amenaza de cierre del Gobierno en EE. UU.