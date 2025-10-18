Israel identifica restos de otro rehén mientras nueve palestinos mueren en Gaza

Caracas/Foto: AP.- Israel dijo que los restos de otro rehén que Hamás entregó el día anterior fueron identificados como Eliyahu Margalit, mientras el grupo militante palestino busca más cuerpos bajo los escombros en la Franja de Gaza e insta a que se permita la entrada de más ayuda al asediado enclave.

La Oficina del Primer Ministro de Israel dijo el sábado que el cuerpo de Margalit fue identificado después de las pruebas realizadas por el Centro Nacional de Medicina Forense y que su familia ha sido notificada. El hombre de 76 años fue secuestrado el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel, de los establos de caballos donde trabajaba en el kibutz Nir Oz.

Margalit es el décimo cuerpo de rehenes devuelto desde que entró en vigor el alto el fuego hace más de una semana. Hamás entregó un undécimo cuerpo esta semana, pero no fue el de un rehén. El esfuerzo por encontrar los restos siguió a una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que daría luz verde a Israel para reanudar la guerra si Hamas no cumple con su parte del acuerdo y devuelve todos los cuerpos de los rehenes, un total de 28.

En un comunicado el sábado, el foro de rehenes, que apoya a las familias de los secuestrados, dijo que el regreso de Margalit brinda cierta medida de consuelo a su familia, pero que no descansarán hasta que los 18 rehenes restantes regresen a casa. El foro dice que continuará celebrando mítines semanales hasta que se devuelvan todos los restos.

La entrega de los restos de los rehenes, solicitada en virtud del acuerdo de alto el fuego, ha sido uno de los principales puntos de fricción, junto con las entregas de ayuda, la apertura de los cruces fronterizos hacia Gaza y las esperanzas de reconstrucción, en un proceso respaldado por gran parte de la comunidad internacional para ayudar a poner fin a dos años de guerra devastadora en Gaza.

Advertisement

Hamás ha dicho que está comprometido con los términos del acuerdo de alto el fuego, incluida la entrega de cuerpos. Sin embargo, la recuperación de los cuerpos se ve obstaculizada por la magnitud de la devastación y la presencia de municiones peligrosas sin detonar. El grupo también ha dicho a los mediadores que algunos cuerpos se encuentran en áreas controladas por tropas israelíes.

El cuerpo de Margalit fue encontrado después de que dos excavadoras araran pozos en la tierra en la ciudad de Khan Younis.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Israel también devolvió el sábado los cuerpos de 15 palestinos a Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que el Comité Internacional de la Cruz Roja entregó los cuerpos al Hospital Nasser, lo que eleva el número total de cuerpos que Israel había devuelto a 135.

Nueve palestinos muertos por fuego israelí

Mientras tanto, Hamás acusa a Israel de continuar sus ataques y violar el alto el fuego.

El viernes, la Defensa Civil, una agencia de primeros auxilios que opera bajo el Ministerio del Interior dirigido por Hamas, dijo que nueve personas murieron, incluidas mujeres y niños, cuando su vehículo fue alcanzado por fuego israelí en la ciudad de Gaza. La Defensa Civil dijo que el automóvil cruzó a un área controlada por Israel en el este de Gaza.

Advertisement

Como parte de la primera fase del alto el fuego, Israel aún mantiene el control de aproximadamente la mitad de Gaza.

La Defensa Civil dijo que Israel podría haber advertido a la gente de una manera que no fuera letal. El grupo recuperó los cuerpos el sábado con la coordinación de la ONU, dijo.

El ejército israelí dijo que vio un "vehículo sospechoso" cruzando la línea amarilla y acercándose a las tropas del ejército. Dijo que disparó tiros de advertencia, pero el vehículo continuó acercándose de una manera que representaba una "amenaza inminente". Dijo que actuó de acuerdo con el alto el fuego.

Solicitudes de ayuda

Hamás también está instando a los mediadores a aumentar el flujo de ayuda a Gaza, acelerar la apertura del cruce fronterizo de Rafah con Egipto y comenzar la reconstrucción del territorio golpeado.

El flujo de ayuda sigue siendo limitado debido a los continuos cierres de cruces y las restricciones a los grupos de ayuda.

Advertisement

Los datos de las Naciones Unidas mostraron el viernes que 339 camiones han sido descargados para su distribución en Gaza desde que comenzó el alto el fuego hace una semana. Según el acuerdo, se permitiría la entrada de unos 600 camiones de ayuda humanitaria cada día.

COGAT, el organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda en Gaza, informó que 950 camiones, incluidos camiones comerciales y entregas bilaterales, cruzaron el jueves y 716 el miércoles, dijo la ONU

Los más de 2 millones de habitantes de Gaza esperan que el alto el fuego traiga alivio del desastre humanitario causado por la ofensiva de Israel. A lo largo de la guerra, Israel restringió la entrada de ayuda a Gaza, a veces deteniéndola por completo.

La hambruna fue declarada en la ciudad de Gaza, y la ONU dice que ha verificado a más de 400 personas que murieron por causas relacionadas con la desnutrición, incluidos más de 100 niños.

Israel dice que dejó entrar suficiente comida, acusando a Hamás de robar gran parte de ella. La ONU y otras agencias de ayuda niegan la afirmación.

Advertisement

La campaña de Israel en Gaza ha matado a casi 68.000 palestinos, según el Ministerio de Salud, que forma parte del gobierno dirigido por Hamas en el territorio. Sus cifras son vistas como una estimación confiable de las muertes en tiempos de guerra por las agencias de la ONU y muchos expertos independientes. Israel los ha disputado sin proporcionar su propio peaje.

Miles de personas más están desaparecidas, según la Cruz Roja.

AP







