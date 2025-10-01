Mundo
Israel intercepta varios barcos de la Flotilla: tripulantes fueron trasladados a uno de sus puertos
La flotilla había advertido antes de su intercepción sobre la presencia de más de 20 buques “no identificados” en su radar
Caracas/Foto: Cortesía.- El Ejército israelí interceptó este miércoles en aguas internacionales a los barcos de la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 navíos y 500 voluntarios, que tenían como objetivo romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza.
En su cuenta de X, el Ministerio de Exteriores de Israel informó que varios barcos de la flotilla habían sido “detenidos sin problema” y que sus pasajeros serían trasladados a un puerto israelí.
“Greta (Thunberg) y sus amigos se encuentran sanos y salvos”, añadieron las autoridades, refiriéndose a la conocida activista sueca, integrante de la misión.
Poco después, el portal Descifrando la Guerra denunció la detención del periodista Néstor Prieto, colaborador del medio, quien se encontraba a bordo de uno de los barcos.
“La Global Sumud Flotilla no solo ha sido interceptada, violando su derecho a navegar por aguas que no están bajo soberanía israelí, sino que también ha sufrido ataques con drones. La detención de Néstor supone un atentado contra la libertad de prensa y contra Descifrando la Guerra como medio acreditado en la expedición”, indicó el portal en un comunicado.
Además, exigieron a Israel la “inmediata liberación” de su colaborador y exhortaron a las autoridades españolas y europeas a “actuar de manera urgente y firme para garantizar la seguridad y la puesta en libertad de Néstor y del resto de periodistas y activistas detenidos por las fuerzas israelíes”.
“Asimismo, exigimos que se ponga en marcha la 'rendición de cuentas' de la que el Gobierno español advirtió a Israel ante las violaciones sufridas por la Global Sumud Flotilla”, concluyeron.
Reacción de Venezuela
En la noche de este miércoles 1 de octubre, el Gobierno de Nicolás Maduro condenó “en los términos más enérgicos el cobarde acto de piratería ejecutado por las fuerzas de ocupación israelíes contra la Flotilla de la Libertad”.
En un comunicado publicado por el canciller Yván Gil en Telegram, las autoridades venezolanas señalaron que el abordaje “expone, una vez más, la naturaleza criminal del régimen sionista, que ataca una misión civil y pacífica cuyo único propósito era llevar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria a un pueblo palestino sometido al hambre y al exterminio”.
“El bloqueo a la ayuda humanitaria es una herramienta de guerra deliberada, la continuación del genocidio por otros medios, buscando aniquilar por inanición a la población para complementar sus bombardeos indiscriminados”, sostiene el comunicado.
Para Miraflores, resulta “miserable y grotesco que quienes perpetran una limpieza étnica televisada se atrevan a calificar como ‘amenaza a la seguridad’ a barcos cargados de alimentos y esperanza”.
“La única y verdadera amenaza para la paz mundial es el sionismo, una ideología colonialista y de apartheid que viola sistemáticamente el derecho internacional y la decencia humana”, agregó el comunicado.
Finalmente, el Ejecutivo venezolano expresó su “solidaridad inquebrantable” con el pueblo palestino y con quienes “mantienen viva la llama de la humanidad frente a la oscuridad nazi-fascista”.
Israel intercepta varios barcos de la Flotilla: tripulantes fueron trasladados a uno de sus puertos
