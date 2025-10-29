Israel reanuda los bombardeos en Gaza y acusa a Hamás de romper el alto el fuego

Caracas/ Foto: Archivo.- El frágil alto el fuego alcanzado en Gaza hace apenas unas semanas se tambalea. El Ejército israelí reanuda sus ataques sobre el enclave palestino tras acusar a Hamás de violar los términos del acuerdo.

Según la Protección Civil de Gaza, controlada por Hamás, al menos 33 personas murieron en una serie de bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza, Jan Yunis y az-Zawaida.

Horas antes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu había ordenado “potentes ataques inmediatos” contra posiciones de Hamás, asegurando que el grupo islamista rompió el alto el fuego pactado con mediación internacional.

El anuncio se produjo después de que el gobierno israelí denunciara que un ataúd entregado por Hamás no contenía los restos de ningún rehén secuestrado durante los ataques del 7 de octubre de 2023, que dieron inicio al actual conflicto.

Además, Israel acusó a Hamás de atacar a soldados israelíes desplegados en Gaza, y el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que el movimiento islamista “pagará un alto precio” por ello.

Hamás rechazó las afirmaciones israelíes y aseguró que Israel “fabrica falsos pretextos” para justificar una nueva ofensiva militar. El grupo afirmó mantener su compromiso con el alto el fuego y acusó a Israel de entorpecer los esfuerzos para recuperar los cuerpos de las víctimas palestinas.

También pidió a los mediadores internacionales que garanticen el acceso de las agencias humanitarias a las zonas afectadas “sin cálculos políticos ni agresivos”.

El alto el fuego, mediado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue firmado hace tres semanas en El Cairo. El plan contemplaba la liberación de rehenes israelíes vivos y muertos, la retirada gradual de las tropas israelíes de amplias zonas de Gaza y la liberación de prisioneros palestinos.

El acuerdo, que forma parte del plan de paz para Gaza de Trump, fue presentado como un paso histórico hacia la estabilidad regional. También preveía mayor acceso de ayuda humanitaria a la Franja, donde la población enfrenta una crisis humanitaria tras dos años de guerra.

Sin embargo, la nueva escalada amenaza con hacer naufragar los esfuerzos diplomáticos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, intentó minimizar la tensión. “El alto el fuego se mantiene. Puede haber escaramuzas, pero creemos que la paz impulsada por el presidente prevalecerá”, declaró.

En cambio, Turquía, uno de los países mediadores, acusó a Israel de “violar abiertamente” el acuerdo y exigió que respete el cese de los combates.

Nuevos ataques y tensión en las calles

Israel anunció que emprenderá “ataques intensos” contra Hamás, al que acusa de disparar contra sus tropas y de montar un “plan de engaño deliberado”.

El Ejército israelí aseguró que Hamás entregó los restos de un supuesto rehén, pero que un análisis forense reveló que se trataba del cadáver de una víctima recuperada hace dos años.

Hamás respondió que pospone la entrega de otros cuerpos previstos en el acuerdo, alegando que las incursiones israelíes impiden las excavaciones necesarias para hallarlos.

En Gaza, la población reaccionó con pánico y temor tras conocerse la orden de Netanyahu

Las tiendas cerraron antes del anochecer y los milicianos de Hamás abandonaron los puestos de control antes de la caída del sol, según varios testigos en Ciudad de Gaza y Jan Yunis.

El alto el fuego, aún en su primera fase, no ha logrado consolidarse. Israel acusa a Hamás de incumplir la entrega de los rehenes, mientras que el grupo islamista denuncia ataques israelíes en zonas donde debía haberse retirado el ejército.

Los temores de una nueva ofensiva a gran escala crecen entre los civiles de Gaza, que siguen enfrentando una crisis humanitaria devastadora, con escasez de alimentos, agua y electricidad.

“La paz parece alejarse otra vez de Medio Oriente”, advirtió un diplomático europeo en condición de anonimato.

BBC







