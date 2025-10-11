Israel rechaza liberar de prisión al líder palestino más popular

Caracas / Foto: Archivo.- El líder palestino más popular, Marwan Barghouti , no está entre los prisioneros que Israel pretende liberar a cambio de los rehenes retenidos por Hamas bajo el nuevo acuerdo de cese del fuego en Gaza, informó Associated Press.

Israel también ha rechazado liberar a otros prisioneros de alto perfil cuya liberación Hamás ha buscado durante mucho tiempo, aunque no estaba inmediatamente claro si la lista de alrededor de 250 prisioneros publicada el viernes en el sitio web oficial del gobierno israelí era definitiva.

Mousa Abu Marzouk, un alto funcionario de Hamás, dijo a la cadena de televisión Al Jazeera que el grupo insiste en la liberación de Barghouti y otras figuras de alto perfil y que estaba en conversaciones con mediadores.

Israel considera a Barghouti un líder terrorista. Cumple varias cadenas perpetuas tras ser condenado en 2004 en relación con los atentados en Israel que mataron a cinco personas.

Pero algunos expertos afirman que Israel teme a Barghouti por otra razón: defensor de la solución de dos Estados, incluso cuando apoyó la resistencia armada a la ocupación, Barghouti podría ser una poderosa figura de apoyo para los palestinos. Algunos palestinos lo ven como su propio Nelson Mandela, el activista sudafricano contra el apartheid que se convirtió en el primer presidente negro de su país.

Con el alto el fuego y la retirada de las tropas israelíes de Gaza que entraron en vigor el viernes, Hamás liberará a unos 20 rehenes israelíes vivos para el lunes. Israel liberará a unos 250 palestinos que cumplen condena, así como a unas 1.700 personas secuestradas en Gaza en los últimos dos años y detenidas sin cargos.

Debate

Las liberaciones tienen una fuerte repercusión en ambos bandos. Los israelíes consideran a los prisioneros terroristas, algunos de ellos implicados en atentados suicidas. Muchos palestinos consideran a los miles de retenidos por Israel como presos políticos o luchadores por la libertad que resisten décadas de ocupación militar.

Muchos de los que serán liberados estuvieron encarcelados hace dos décadas

La mayoría de los que figuran en la lista de prisioneros israelíes son miembros de Hamás y la facción Fatah, arrestados en la década del 2000. Muchos de ellos fueron condenados por participar en tiroteos, atentados con bombas u otros ataques que mataron o intentaron matar a civiles, colonos y soldados israelíes. Tras su liberación, más de la mitad serán enviados a Gaza o al exilio fuera de los territorios palestinos, según la lista.

La década del 2000 presenció el estallido de la Segunda Intifada, un levantamiento palestino alimentado por la ira contra la continua ocupación a pesar de años de conversaciones de paz. El levantamiento se tornó sangriento, con grupos armados palestinos perpetrando ataques que mataron a cientos de israelíes, y el ejército israelí matando a varios miles de palestinos.

Un prisionero que será liberado es Iyad Abu al-Rub, un comandante de la Jihad Islámica condenado por orquestar atentados suicidas en Israel entre 2003 y 2005 que mataron a 13 personas.

El excarcelado de mayor edad y con más años de cárcel es Samir Abu Naama, de 64 años, miembro de Fatah, arrestado en Cisjordania en 1986 y condenado por colocar explosivos. El más joven es Mohammed Abu Qatish, quien tenía 16 años cuando fue arrestado en 2022 y condenado por intento de apuñalamiento.

Hamás lleva mucho tiempo buscando la libertad de Barghouti

Los líderes de Hamás han exigido en el pasado que Israel libere a Barghouti, líder de Fatah, el principal rival político del grupo militante, como parte de cualquier acuerdo para poner fin a los combates en Gaza. Sin embargo, Israel se ha negado en intercambios anteriores.

Israel teme que la historia se repita tras liberar al líder de Hamás, Yahya Sinwar, en un intercambio en 2011. Este preso, que llevaba muchos años en prisión, fue uno de los principales artífices del ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la última guerra en Gaza, y llegó a liderar el grupo militante antes de ser asesinado por las fuerzas israelíes el año pasado.

Una de las pocas figuras de consenso en la política palestina, Barghouti, de 66 años, es ampliamente considerado como un posible sucesor del presidente Mahmud Abás , el anciano e impopular líder de la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, que gestiona áreas de Cisjordania. Las encuestas muestran consistentemente que Barghouti es el líder palestino más popular.

Barghouti nació en la aldea cisjordana de Kobar en 1959. Mientras estudiaba historia y política en la Universidad de Bir Zeit, ayudó a encabezar las protestas estudiantiles contra la ocupación israelí. Surgió como organizador del primer levantamiento palestino, que estalló en diciembre de 1987.

Israel finalmente lo deportó a Jordania. Regresó a Cisjordania en la década de 1990 como parte de los acuerdos de paz provisionales que crearon la Autoridad Palestina y que pretendían allanar el camino para un Estado.

Después de que estalló la Segunda Intifada, Israel acusó a Barghouti –entonces jefe de Fatah en Cisjordania- de ser el líder de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, un conjunto informal de grupos armados vinculados a Fatah que llevaban a cabo ataques contra israelíes.

Barghouti nunca comentó sobre sus vínculos con las Brigadas. Si bien expresó su deseo de un Estado palestino e Israel unidos en paz, afirmó que los palestinos tenían derecho a defenderse ante el crecimiento de los asentamientos israelíes y la violencia militar contra ellos.

“No soy un terrorista, pero tampoco un pacifista”, escribió en un editorial de 2002 en The Washington Post.

Poco después, fue arrestado por Israel. En el juicio, optó por no defenderse por desconocer la autoridad del tribunal. Fue declarado culpable de asesinato por su participación en varios ataques de las Brigadas y condenado a cinco cadenas perpetuas, mientras que fue absuelto de otros ataques.

Una figura unificadora durante su encarcelamiento

En 2021, Barghouti presentó su propia lista para las elecciones parlamentarias, que posteriormente fueron canceladas. Unos años antes, lideró a más de 1.500 presos en una huelga de hambre de 40 días para exigir un mejor trato en el sistema penitenciario israelí.

Barghouti demostró que podía construir puentes entre las divisiones palestinas al mismo tiempo que tendía la mano a los israelíes, dijo Mouin Rabbani, miembro no residente de Democracy for the Arab World Now y coeditor de Jadaliyya, una revista en línea centrada en Medio Oriente.

Barghouti es “visto como un líder nacional creíble, alguien que puede liderar a los palestinos de una manera que Abbas ha fracasado sistemáticamente en su intento”, dijo.

Israel “está deseoso de evitar” eso, ya que su política durante años ha sido mantener a los palestinos divididos y a la administración de Abbas débil, dijo Rabbani, añadiendo que Abbas también se siente amenazado por cualquier liberación de Barghouti.

Barghouti no está vinculado a la corrupción que ha plagado a la Autoridad Palestina de Abbas y ha puesto a muchos en su contra, dijo Eyal Zisser, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv y experto en relaciones árabe-israelíes.

Su popularidad podría fortalecer las instituciones palestinas, un pensamiento aterrador para el gobierno de derecha de Israel, que se opone a cualquier paso hacia la creación de un Estado, dijo Zisser.

Barghouti fue visto por última vez en agosto, cuando el ministro de seguridad nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicó un video de él mismo amonestando a Barghouti dentro de una prisión, diciendo que Israel confrontará a cualquiera que actúe contra el país y los "eliminará".







