Israel y Hamás acuerdan liberar a 20 rehenes en la primera fase del plan para Gaza

Caracas / Foto: AP.- Israel y Hamás liberarán a los 20 rehenes que permanecen con vida, mientras las tropas en Gaza inician una retirada gradual de gran parte del territorio, según informó este jueves Associated Press.

La medida fue recibida con júbilo en Israel y con esperanza cautelosa entre los palestinos.

El miércoles Hamás y Gaza alcanzaron un acuerdo histórico que contempla la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos en Gaza, como parte de la primera fase del plan de paz promovido por el presidente estadounidense Donald Trump.

El pacto, alcanzado tras tres días de negociaciones indirectas en Egipto, abre la puerta a una pausa en los combates y al intercambio de prisioneros palestinos, tras más de dos años de una devastadora guerra.

En Tel Aviv, las familias de los cautivos celebraron el anuncio entre lágrimas y aplausos. “Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz duradera”, escribió Trump en redes sociales al confirmar el acuerdo. “¡Todas las partes recibirán un trato justo!”, añadió.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su gobierno aprobará formalmente el pacto y prometió traer a todos los rehenes “de regreso a casa con la ayuda de Dios”. Sin embargo, en su gabinete persisten divisiones: el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, expresó “temor por las consecuencias de vaciar las cárceles y liberar a la próxima generación de líderes terroristas”, aunque celebró el regreso de los cautivos.

Hamás, por su parte, instó a Estados Unidos y a los mediadores internacionales a garantizar que Israel cumpla con los compromisos del acuerdo, incluyendo la retirada de tropas, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de prisioneros palestinos “sin demoras ni evasivas”.

En Gaza, la noticia fue recibida como un respiro. “Este es el día que estábamos esperando. Queremos volver a casa”, dijo Alaa Abd Rabbo, desplazado de la zona norte y actualmente refugiado en Deir al-Balah. En el hospital Nasser, en Khan Yunis, el pediatra Ahmed al-Farra expresó un optimismo prudente: “Necesitamos volver a vivir, aunque no estoy seguro de que Israel cumpla esta vez”.

Pese al anuncio, testigos reportaron explosiones en el norte de Gaza la mañana del jueves. El ejército israelí declaró que los ataques formaban parte de los “ajustes operativos” previos al alto el fuego.

El acuerdo marca el avance más significativo hacia el fin del conflicto desde que Hamás lanzó su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos y 251 rehenes. Desde entonces, la guerra ha causado más de 67.000 palestinos fallecidos y cerca de 170.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás.

El plan de paz de Trump

El plan, presentado por la administración Trump, contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y la retirada parcial de las fuerzas israelíes. Gaza pasaría a estar bajo la seguridad de una fuerza internacional compuesta principalmente por países árabes y musulmanes, mientras que Estados Unidos lideraría un ambicioso programa de reconstrucción financiado con aportes internacionales.

El proyecto también prevé un eventual papel para la Autoridad Palestina, pero supedita su participación a una profunda reforma institucional. No establece, sin embargo, un compromiso concreto con la creación de un Estado palestino, propuesta que el primer ministro Netanyahu rechaza tajantemente.

Trump aseguró en una entrevista con Fox News que la liberación de los rehenes “probablemente comenzará el lunes”. Netanyahu confirmó que el gabinete de seguridad israelí se reunirá el jueves para aprobar formalmente el acuerdo.

Este sería el tercer alto el fuego desde el inicio de la guerra. El primero, en noviembre de 2023, permitió liberar a más de 100 rehenes —en su mayoría mujeres y niños— a cambio de prisioneros palestinos. En enero de 2025, un segundo acuerdo liberó a 25 israelíes y los cuerpos de ocho más, pero Israel rompió la tregua en marzo con nuevos bombardeos.

En esta ocasión, Trump busca consolidar una “paz duradera” que estabilice la región y siente las bases para una reconstrucción internacional de Gaza. Aun así, analistas advierten que las dudas sobre la implementación y la seguridad podrían reavivar las tensiones si alguna de las partes incumple.

En medio de la devastación, los gazatíes se aferran a la esperanza. “Reconstruiremos nuestras casas y nuestras vidas”, afirmó Ayman Saber, residente de Khan Yunis, mientras levantaba lo que queda de su vivienda destruida.

Si se cumple lo pactado, el proceso de liberación de rehenes marcará el inicio de una nueva etapa en uno de los conflictos más prolongados y sangrientos de Oriente Medio.







