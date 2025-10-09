Israel y Hamás firman la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump

Caracas/Foto: Getty Images.- El Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) firmaron este miércoles la primera fase del acuerdo histórico para alcanzar la paz en la Franja de Gaza, de acuerdo al plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario estadounidense anunció el acuerdo en su red Truth Social, calificándolo como un “gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos”.

El mandatario estadounidense aseguró que esta etapa inicial del plan garantizará que “todos los rehenes sean liberados muy pronto” y que Israel “retire sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes”, publicó.

La noticia fue rápidamente confirmada por las partes mediadoras y los involucrados. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, a través de su cuenta en X, confirmó el pacto sobre “todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego”.

Advertisement

Hamás exhorta a obligar a Israel a cumplir términos del acuerdo

Al Ansari adelantó que el acuerdo contempla “el fin de la guerra, la liberación de detenidos israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria” en el enclave.

Por su parte, Hamás emitió un comunicado anunciando “un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros”. El grupo palestino valoró positivamente los esfuerzos de los países mediadores (Qatar, Egipto y Turquía) y de Trump, y exhortó a estos dirigentes a “obligar al Gobierno ocupante a aplicar plenamente los términos del acuerdo”.

Asimismo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también celebró la noticia, declarando que es “un gran día para Israel”. Anunció que convocará a su Ejecutivo este jueves para “aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados cautivos”, agradeciendo el compromiso de EE. UU. con la “sagrada misión” de la liberación de los rehenes.

Las partes han señalado que los detalles específicos de lo acordado se darán a conocer públicamente en las próximas horas.

Conflicto en Gaza

El conflicto entre Israel y Hamás experimentó una significativa escalada desde 2023, marcada por una extensa ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Esta campaña, destinada a desmantelar la capacidad del grupo palestino, resultó en una profunda y sostenida crisis humanitaria, con escasez crítica de alimentos, medicinas y agua, y un alto número de víctimas y desplazados.

Advertisement

A lo largo de 2024 y 2025, a pesar de múltiples rondas de negociaciones mediadas principalmente por Qatar y Egipto, las conversaciones por un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes se habían estancado repetidamente debido a las exigencias contrapuestas de las partes.







