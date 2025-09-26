Mundo
Italia empleará “todos los canales disponibles” para lograr la liberación de Alberto Trentini en Venezuela
La conversación se produce días después de que el italiano pudiera recibir una visita del jefe de misión italiano en Caracas
Caracas/Foto: Archivo.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sostuvo este viernes 26 de septiembre una conversación telefónica con la madre de Alberto Trentini, un trabajador humanitario italiano detenido en Venezuela desde noviembre de 2024, para reiterar la solidaridad personal y el compromiso del Gobierno con la familia.
Lea también: El humorista que derrotó a Donald Trump
En una notificación publicada en la página de la Oficina de Prensa del Ejecutivo, Meloni aseguró a la madre de Trentini, Colusso Trentini, que su administración mantiene una atención constante al caso y que empleará “todos los canales disponibles” para lograr un "resultado positivo" en el caso.
La conversación se produce días después de que el italiano pudiera recibir una visita del jefe de misión italiano en Caracas el pasado 23 de septiembre. La detención de Trentini ha llevado al Ministerio de Exteriores de ese país a intensificar sus gestiones diplomáticas en Venezuela.
En julio, el Gobierno de Meloni designó a Luigi Vignali, director general de los Italianos en el Mundo, como enviado especial para manejar la situación de los ciudadanos italianos encarcelados en el país.
El Ministerio de Exteriores ha confirmado la excarcelación de dos ciudadanos ítalo-venezolanos en los últimos meses y reiterado su compromiso de continuar las acciones para lograr la liberación de los demás detenidos.
Llamado de la madre de Alberto Trentini
La conversación se produce dos meses después de que Colusso denunciara "el silencio" de las autoridades italianas, en particular de la primera ministra, en el caso de su hijo, y exigiera "medidas urgentes" para lograr la liberación.
“Hoy se cumplen exactamente ocho meses de que mi hijo Alberto está en prisión, pero todo permanece en silencio, e incluso nuestra primera ministra guarda silencio”, expresó visiblemente afectada frente a un tribunal en Roma, donde se celebraba una audiencia por el caso del asesinato de Giulio Regeni, el estudiante italiano torturado y asesinado en Egipto en 2016.
Según la agencia de noticias italiana ANSA, Trentini reclamó que el Gobierno italiano siga el ejemplo de Suiza, cuyo Ejecutivo habría intervenido en favor de un ciudadano que compartía celda con su hijo y fue recientemente liberado.
Según la madre, ese excompañero de prisión dio declaraciones a la prensa sobre las “terribles condiciones de detención” que aún enfrenta Alberto. “Este silencio es insoportable para mí y mi familia. Nuestro gobierno debe tomar medidas como lo hizo el gobierno suizo”, reclamó.
Bolsa de Valores de Caracas presentó oportunidades de inversión a empresarios chinos
Maduro: “Frente a una amenaza, es obligación de cualquier persona defender la patria”
Capriles exige al Gobierno crear un “fondo laboral” para proteger a los trabajadores
María Corina Machado: "Hemos pasado finalmente de las palabras a las acciones"
Petro protesta en Nueva York contra Israel y propone crear un "ejército de salvación del mundo"
Italia empleará “todos los canales disponibles” para lograr la liberación de Alberto Trentini en Venezuela
El humorista que derrotó a Donald Trump
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
Exportaciones de Chevron desde Venezuela se desplomaron 50 % tras autorización de EE. UU., según Reuters
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
Hillary Clinton compara la estrategia caribeña de Trump con la "guerra contra las drogas" de Duterte
Marina de EE. UU. lanza misiles Trident en Florida en medio de tensiones con Venezuela
Maduro dice que los milicianos son "el terror del imperio"
Tendencias
-
País2 días.
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas
-
Vitrina1 día.
Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita
-
Mundo11 horas.
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
-
Tecnología2 días.
Maduro inaugura en Caracas un “mega núcleo” de robótica para formar a futuros científicos
-
Vitrina1 día.
Suspendido el Festival Nuevas Bandas 2025: ¿cuál es la razón?
-
La Lupa1 día.
Francisco Rodríguez: "Citgo se va a perder de alguna u otra forma"
-
Mundo1 día.
Comando Sur de EE. UU. difunde imágenes del entrenamiento anfibio en el Caribe
-
País1 día.
María Corina Machado denuncia “estado crítico de salud” de Yerwin Torrealba