Economía
IVSS anunció la fecha de pago de la pensión del mes de octubre
El monto a recibir será 130,00 bolívares, equivalente a 0,78 dólares estadounidenses (USD), de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este sábado 20 de septiembre
Caracas/Foto: Archivo.- El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que el lunes 22 de septiembre se depositará la pensión correspondiente al mes de octubre.
Lea también: Tribunal de EE. UU. respalda oferta de filial de Elliott por matriz de Citgo, según Reuters
El monto a recibir será 130,00 bolívares, equivalente a 0,78 dólares estadounidenses (USD), de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este sábado 20 de septiembre.
"El IVSS informa a los pensionados y pensionadas de la patria que el día 22 de septiembre de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de octubre”, escribió el instituto en su cuenta de Instagram.
Asimismo, el IVSS recomendó a los pensionados hacer uso de los medios electrónicos para realizar sus gestiones.
Ajuste del ingreso mínimo integral
El pasado 30 de abril, Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasaría a 160 dólares indexados. Sin embargo, no se decretó un aumento del salario mínimo, que se mantiene en 130 bolívares mensuales.
En aquel entonces, Maduro afirmó que se mantendrá la política de indexación del ingreso mínimo integral, al considerar que se trata de “un concepto justo y único en el mundo”.
El mandatario detalló que el “bono de guerra económica”, que ahora se conoce como “ingreso de guerra económica”, aumentaría de 90 a 120 dólares mensuales indexados. El monto del cestaticket se mantendría en 40 dólares, lo que conforma un ingreso integral total de 160 dólares.
Asimismo, informó que las pensiones, que reciben alrededor de cinco millones de ciudadanos, se elevarían a 50 dólares, que también se pagan en bolívares.
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
Delcy Rodríguez afirma que Trinidad y Tobago debería "desistir de su vasallaje ante EE. UU."
Florinda Meza vuelve a hablar sobre la bioserie 'Chespirito: Sin Querer Queriendo': "Todo es falso"
Caravana de la FANB recorrió Caracas durante jornada de adiestramiento en las comunidades
Trump advierte a Venezuela que pagará un “precio incalculable” si no acepta a “todos sus prisioneros”
EE. UU. dice que 17 "narcoterroristas" han muerto en ataques contra embarcaciones en el Caribe
IVSS anunció la fecha de pago de la pensión del mes de octubre
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
María Corina Machado dice que hay que "aumentar la presión para lograr la salida de Maduro"
¿Qué es VoLTE?: la nueva tecnología de llamadas que Digitel ofrece sin costo adicional
Reuters: Jueza estadounidense declara válidos los bonos de 2020 de Pdvsa
Tendencias
-
País3 horas.
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
-
Sucesos2 días.
Estos son los cuatro sujetos que violaron y mataron a Leidy Talaigua en Barinas
-
Sucesos1 día.
Colapso de vivienda en Caracas deja un muerto y cuatro heridos
-
País1 día.
“Los sorprendidos serán ellos”: Diosdado Cabello dota y refuerza a los Cuadrantes de Paz
-
Economía1 día.
Tribunal de EE. UU. respalda oferta de filial de Elliott por matriz de Citgo, según Reuters
-
País2 días.
Científicos venezolanos detectan por primera vez un mosquito que podría transmitir malaria a humanos
-
País1 día.
Familiares de detenidos postelectorales protestaron frente a la Embajada de Italia en Caracas
-
La Lupa1 día.
El fondo multimillonario que adquirirá Citgo tiene acciones incluso en Pepsi Cola