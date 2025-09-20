IVSS anunció la fecha de pago de la pensión del mes de octubre 

Caracas/Foto: Archivo.- El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que el lunes 22 de septiembre se depositará la pensión correspondiente al mes de octubre.

El monto a recibir será 130,00 bolívares, equivalente a 0,78 dólares estadounidenses (USD), de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este sábado 20 de septiembre.

"El IVSS informa a los pensionados y pensionadas de la patria que el día 22 de septiembre de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de octubre”, escribió el instituto en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el IVSS recomendó a los pensionados hacer uso de los medios electrónicos para realizar sus gestiones.

Ajuste del ingreso mínimo integral

El pasado 30 de abril, Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasaría a 160 dólares indexados. Sin embargo, no se decretó un aumento del salario mínimo, que se mantiene en 130 bolívares mensuales.

Advertisement

En aquel entonces, Maduro afirmó que se mantendrá la política de indexación del ingreso mínimo integral, al considerar que se trata de “un concepto justo y único en el mundo”.

El mandatario detalló que el “bono de guerra económica”, que ahora se conoce como “ingreso de guerra económica”, aumentaría de 90 a 120 dólares mensuales indexados. El monto del cestaticket se mantendría en 40 dólares, lo que conforma un ingreso integral total de 160 dólares.

Asimismo, informó que las pensiones, que reciben alrededor de cinco millones de ciudadanos, se elevarían a 50 dólares, que también se pagan en bolívares.