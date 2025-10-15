Deportes
Jackson Chourio empató un récord del histórico Miguel Cabrera en MLB
El criollo no solo igualó a su coterráneo, sino también a otros grandes de Las Mayores como Bryce Harper, Andruw Jones y Mickey Mantle
Caracas/Foto: AFP.- El toletero venezolano, Jackson Chourio, empató el martes la marca de más jonrones para un venezolano en postemporada antes de cumplir los 22 años que poseía en solitario el histórico Miguel Cabrera, después de que sonara su cuarto bambinazo pese a la caída de los cerveceros 5-1 antes los Dodgers de Los Ángeles.
El criollo no solo igualó a su coterráneo, sino también a otros grandes de Las Mayores como Bryce Harper, Andruw Jones y Mickey Mantle. Además, quedó a solo uno del récord de cinco que ostenta el dominicano Juan Soto.
No solo eso, Jackson Chourio además se transformó en uno de los cinco jugadores activos con más de un jonrón abriendo el primer inning en su carrera en la postemporada, uniéndose a Schwarber (cinco), Ohtani (dos), Springer (dos) y Busch (dos), ya que el de anoche fue el tercero de su carrera en playoffs.
Según MLB, también la joven estrella de los Cerveceros es el 11º jugador de todos los tiempos en tener múltiples jonrones de apertura en los playoffs.
A pesar de la gesta del venezolano, los Cerverceros no pudieron descifrar al abridor nipón de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, quien trabajó los nueve innings y solo permitió tres hits y una carrera, que fue el jonrón de Chourio.
"No pudimos agregar más a eso y seguir adelante. Pero ese [jonrón de apertura] es una gran sensación. Le da al grupo un soplo de aire fresco al entrar en el juego, dándonos una ventaja, pero no pudimos capitalizarlo", lamentó el venezolano.
La serie ahora se coloca bastante favorable para los actuales campeones de la MLB, ya que regresarán a su casa con dos triunfos en el bolsillo y buscarán sellar el pase a la Serie Mundial por segundo año corrido.
