Mundo
"Jamás podrán quitarme lo que soy": López responde tras solicitud para revocarle su nacionalidad
Caracas/Foto: Carlos Luján.- El dirigente opositor Leopoldo López, exiliado en España, respondió este sábado a la solicitud de Nicolás Maduro para revocarle la nacionalidad, motivada por el llamado de “invasión militar” de Venezuela.
En su mensaje publicado en su cuenta de X, López aseguró que el mandatario busca revocarle la nacionalidad “por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad”
“¿Mi “delito”? Decir lo que millones de venezolanos piensan y sienten: que luego de (...) la elección en 2024, estamos de acuerdo en recorrer todos los caminos” que permitan “lograr la salida” de Maduro del poder, expresó.
Ante ello, reiteró que apoya que Estados Unidos ejecute operaciones militares en el mar Caribe, con el objetivo, según Washington, de combatir el narcotráfico presuntamente proveniente de Venezuela.
También manifestó estar de acuerdo “con que se desarrollen acciones militares en (el) territorio nacional” dirigidas a desmantelar los grupos vinculados al narcotráfico, así como al denominado “Cártel de Los Soles” y “a quienes lideran esta red delictiva”.
“Tercero, sí estoy de acuerdo, como lo estamos millones de venezolanos, con hacer todo lo que sea necesario —siempre de forma legítima, pacífica y constitucional— para poner fin al (gobierno) de Nicolás Maduro y avanzar hacia una transición democrática”, sostuvo.
Insistió en que Maduro podrá “intentar arrebatarme la nacionalidad, pero jamás podrá quitarme lo que soy: un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad”.
“¡Que viva la libertad de Venezuela! No descansemos ni un minuto. Sigamos hacia adelante. Falta poco, Maduro va a caer”, sentenció.
Más información, en breve....
