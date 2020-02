James Story: Es posible que Estados Unidos califique al régimen de Maduro de terrorista

Caracas.- El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, aseguró este jueves que la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la ministra de asuntos penitenciarios del régimen, Iris Varela, es igual a la empleada grupos terroristas. “Es posible que EE. UU. califique al régimen de Nicolás Maduro como terrorista”, dijo.

Le puede interesar: La misteriosa desaparición de una aeronave con matrícula venezolana que partió de Anaco

“En el informe de Bachelet se habla de que más de 7 mil personas murieron a manos de las FAES. Las FAES es el organismo que está colocando en la cárcel a diputados de la Asamblea Nacional, están desapareciendo personas. Esas son cosas de grupos terroristas. Igual que Iris Varela, trabajando con prisioneros para darles armas para enfrentar a un pueblo que solamente quiere sus derechos”, manifestó Story durante una entrevista concedida al medio de comunicación digital Tv Venezuela.











Durante la ampliación de su informe sobre Venezuela el pasado 9 de septiembre de 2019, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, denunció que su oficina continuaba documentando posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES.

“Mi oficina no ha recibido información sobre medidas de implementar la recomendación del informe, sobre la disolución de las FAES (…), por el contrario las FAES ha recibido apoyo al más alto nivel de Gobierno”, precisó Bachelet.

Y para una segunda actualización correspondiente al 19 de diciembre del año culminado, anunció que las acusaciones sobre este comando de la Policía Nacional Bolivariana seguían, “principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales”.











El diplomático estadounidense afirmó que la decisión de identificar o no al Gobierno venezolano —presidido por el chavismo— como organización terrorista depende exclusivamente de la Casa Blanca. “Depende de nosotros sentarnos a pensarlo bien y tomar las decisiones”, además, agregó que seguirán ejerciendo presión para lograr un cambio de sistema político en Venezuela.

“Podemos hacer sanciones secundarias y poner más presión a los ingresos que tiene la dictadura. Estas sanciones no son contra el pueblo de Venezuela. La dictadura puede comprar medicamentos y comida para el pueblo de Venezuela. Pero lo que están haciendo es colocar armas en manos de una milicia para enfrentar al pueblo”, explicó, diplomático

Para el representante de Washington, si el chavismo se mantiene en el poder el costo para el país será muy alto, ya que, a su juicio se convertirá en un Estado criminal vinculado a actividades de narcotráfico y terrorismo.

“Tenemos que pensar cuál es el precio de que los venezolanos no ganen su democracia. El precio es una dictadura que no domina el territorio. FARC, ELN, bandas criminales, terroristas dentro del país. Más bien Maduro es el alcalde de Fuerte Tiuna en este momento. Maduro no domina el país. Narcotráfico y terrorismo es el futuro si Venezuela no gana”, alertó.

James Story aseguró que la actuación de las FAES y de la ministra Iris Varela es similar a la de organizaciones terroristas, por lo cual la administración de Trump podría calificar al régimen de Nicolás Maduro como un régimen que ampara al terrorismo. #Código58 por #TVV pic.twitter.com/q93UjMsXu2 — TVV Noticias (@TVVnoticias) February 7, 2020

Comentarios

comentarios