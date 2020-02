Javier Vidal se unió a la polémica que causaron las guacamayas de Richard Linares

View this post on Instagram

Bon dia y feliz martes de guacamayas y Morrocoy azul. Que sirva y haya servido de algo todo el affair de guacamayas y músculos para que las redes sean más racionales y menos hormonales. Y que los artistas entrecomillados asuman una posición más civil y civilizada y escuchemos, observemos, leamos con serenidad la letra y voz de los especialistas y dejar de lanzar flechas a ciegas y a tientas contra los inocentes.