Caracas/Foto: @JeanineAnez. Una renuncia masiva de ministros fue solicitada este lunes en Bolivia por la presidenta, Jeanine Añez, quien anunció su candidatura en las elecciones previstas para el 3 de mayo, para “encarar una nueva etapa de la gestión de transición democrática”.

“Algunos estarán con la campaña, algunos ministros no han entendido que no se debe mezclar porque perjudicarán la imagen del Gobierno, por eso precisamente presentamos nuestra renuncia para que sea la presidenta la que haga evaluación de quiénes son los que no están dispuestos a no mezclar la gestión con la campaña”, dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez en conferencia de prensa, reseño El Deber.











Asimismo, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, renunció argumentando diferencias con la mandataria producto de su candidatura para la presidencia. La ministra consideró que la decisión supone poner el Gobierno “al servicio de un grupo de políticos” y abandonar su intención de interinaje.

La candidatura de Añez es la cuarta de los grupos opositores, ya que también lo hizo el expresidente Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Jorge “Tuto” Quiroga, también expresidente. Por parte del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por el expresidente, Evo Morales, se presentará el economista Luis Arce.











