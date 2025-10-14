Mundo
Jefe del Comando Sur de EE. UU. visitará dos islas del Caribe para "fortalecer la cooperación"
Se trata de la primera visita del almirante Alvin Holsey a ambos países desde que asumió el cargo en noviembre pasado y se dará en medio de las tensiones con Venezuela
Caracas/Foto: Comando Sur.- El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE. UU., llevará a cabo este 14 y 15 de octubre visitas a las islas caribeñas de Antigua y Barbuda y Granada, con el objetivo de "fortalecer la cooperación" en materia de seguridad, encuentros que coinciden con las tensiones con Venezuela.
Lea también: Luis Peche tras atentado en Bogotá: "Hacer política puede costarte la vida, incluso fuera de Venezuela"
En un comunicado, el Comando Sur de la región señaló que Holsey se reunirá con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y el de Granada, Dickson Mitchell. Se trata de la primera visita del almirante a ambos países desde que asumió el cargo en noviembre pasado.
"Es una oportunidad para fortalecer aún más la cooperación en materia de seguridad con socios clave en el Caribe", señaló la unidad militar.
Además de las reuniones con ambos primeros ministros, Holsey se verá las caras con el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Antigua y Barbuda, Telbert Benjamin, y el comisionado interino de la Real Fuerza de Policía de Granada (RGPF), Randy Connaught.
"Las reuniones se centrarán en reafirmar la colaboración de seguridad de larga data con ambas naciones y los desafíos compartidos que afectan al Caribe oriental, incluido el crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito y la seguridad fronteriza", destacó.
Según el Comando Sur, ambas islas son "contribuyentes vitales" a los esfuerzos colectivos de naciones de ideas afines para "fortalecer la seguridad en el Caribe oriental".
"El Comando Sur de los EE. UU. sigue comprometido a continuar su cooperación de larga data con ambas naciones. La visita del almirante Holsey subraya el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de asociarse con socios del Caribe oriental como Granada y Antigua y Barbuda para promover la seguridad y la estabilidad regionales", reiteró.
Tensiones con Venezuela
La visita de Holsey se producirá en medio de las altas tensiones entre Venezuela y EE. UU., por el despliegue militar de Washington en el Caribe, donde han destruido varias embarcaciones, y al que Caracas ha respondido con constantes operativos militares en todo el territorio.
Los ataques forman parte de la estrategia de la administración Trump de declarar un “conflicto armado” contra los cárteles de drogas. El Comando Sur de Estados Unidos mantiene desde septiembre un operativo marítimo contra el narcotráfico, que ha dejado hasta la fecha 21 muertos en enfrentamientos con presuntos traficantes vinculados, según Washington.
El gobierno estadounidense acusa a altos mandos militares y políticos venezolanos —incluidos dirigentes del chavismo— "de integrar y proteger esta red de narcotráfico", señalando al propio Maduro de "liderar y financiar operaciones ilícitas en coordinación con grupos armados en la región".
Caracas ha rechazado estas acusaciones y ha denunciado que se trata de una “campaña de agresión” para justificar acciones hostiles contra su soberanía.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
Trump anuncia inicio de la "fase dos" del plan de paz para Gaza tras liberación de rehenes
Incluido el país donde opera: X mostrará en los perfiles nuevos datos de verificación
Venezuela será sede de la Conmebol "Liga Evolución Futsal Zona Norte" en noviembre
Otro “ataque letal” contra embarcación frente a las costas de Venezuela deja seis muertos, anunció Trump
Iglesia de la Candelaria anuncia velada para celebrar canonización de Hernández y Rendiles
Jefe del Comando Sur de EE. UU. visitará dos islas del Caribe para "fortalecer la cooperación"
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
Tendencias
-
País1 día.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Sucesos1 día.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
Tecnología1 día.
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
-
La Lupa1 día.
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
-
Economía1 día.
Producción de Venezuela se ubicó en 1 105 000 bdp en septiembre, según fuentes primarias de la OPEP
-
Sucesos1 día.
Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes
-
Economía23 horas.
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
-
La Lupa1 día.
Donald Trump amenaza a Vladimir Putin con apoyar militarmente a Ucrania