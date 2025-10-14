Jefe del Comando Sur de EE. UU. visitará dos islas del Caribe para "fortalecer la cooperación"

Caracas/Foto: Comando Sur.- El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE. UU., llevará a cabo este 14 y 15 de octubre visitas a las islas caribeñas de Antigua y Barbuda y Granada, con el objetivo de "fortalecer la cooperación" en materia de seguridad, encuentros que coinciden con las tensiones con Venezuela.

En un comunicado, el Comando Sur de la región señaló que Holsey se reunirá con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y el de Granada, Dickson Mitchell. Se trata de la primera visita del almirante a ambos países desde que asumió el cargo en noviembre pasado.

"Es una oportunidad para fortalecer aún más la cooperación en materia de seguridad con socios clave en el Caribe", señaló la unidad militar.

Además de las reuniones con ambos primeros ministros, Holsey se verá las caras con el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Antigua y Barbuda, Telbert Benjamin, y el comisionado interino de la Real Fuerza de Policía de Granada (RGPF), Randy Connaught.

"Las reuniones se centrarán en reafirmar la colaboración de seguridad de larga data con ambas naciones y los desafíos compartidos que afectan al Caribe oriental, incluido el crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito y la seguridad fronteriza", destacó.

Advertisement

Según el Comando Sur, ambas islas son "contribuyentes vitales" a los esfuerzos colectivos de naciones de ideas afines para "fortalecer la seguridad en el Caribe oriental".

"El Comando Sur de los EE. UU. sigue comprometido a continuar su cooperación de larga data con ambas naciones. La visita del almirante Holsey subraya el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de asociarse con socios del Caribe oriental como Granada y Antigua y Barbuda para promover la seguridad y la estabilidad regionales", reiteró.

Tensiones con Venezuela

La visita de Holsey se producirá en medio de las altas tensiones entre Venezuela y EE. UU., por el despliegue militar de Washington en el Caribe, donde han destruido varias embarcaciones, y al que Caracas ha respondido con constantes operativos militares en todo el territorio.

Los ataques forman parte de la estrategia de la administración Trump de declarar un “conflicto armado” contra los cárteles de drogas. El Comando Sur de Estados Unidos mantiene desde septiembre un operativo marítimo contra el narcotráfico, que ha dejado hasta la fecha 21 muertos en enfrentamientos con presuntos traficantes vinculados, según Washington.

El gobierno estadounidense acusa a altos mandos militares y políticos venezolanos —incluidos dirigentes del chavismo— "de integrar y proteger esta red de narcotráfico", señalando al propio Maduro de "liderar y financiar operaciones ilícitas en coordinación con grupos armados en la región".

Advertisement

Caracas ha rechazado estas acusaciones y ha denunciado que se trata de una “campaña de agresión” para justificar acciones hostiles contra su soberanía.







