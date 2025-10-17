Tecnología
Jeff Bezos asegura que "millones de personas" vivirán en el espacio para 2045
Caracas/Foto: Getty Images.- El fundador de Amazon y líder tecnológico, Jeff Bezos, vaticinó que para el año 2045, "millones de personas" estarán viviendo en el espacio, al mostrar su confianza en que la inteligencia artificial conduzca a la humanidad a un mundo utópico.
Durante la Semana Tecnológica Italiana 2025, precisó que "hay mucho que esperar" a medida que la tecnología avanza. Para dentro de dos décadas, Bezos señaló que habrá robots que hagan el trabajo por los humanos, permitiendo al hombre aventurarse a otros planetas.
"En las próximas dos décadas, creo que habrá millones de personas viviendo en el espacio", dijo el también fundador de Blue Origin. "Así de rápido se va a acelerar esto. La mayoría de las veces vivirán allí porque quieren", añadió, aclarando que no es una necesidad que la gente "viva en el espacio".
Según Bezos, si se necesita hacer algún trabajo en la superficie de la Luna o en cualquier otro lugar, "podremos enviar robots para hacer ese trabajo, y eso será mucho más rentable que enviar humanos".
Asimismo, reconoció no entender el pesimismo en torno al avance frenético de la IA, tras el lanzamiento de ChatGPT. "La abundancia de la civilización proviene de nuestros inventos", acuñó.
"Así que hace 10.000 años, o cuando fue, alguien inventó el arado, y todos nos hicimos más ricos… Estoy hablando de toda la civilización, estas herramientas aumentan nuestra abundancia y ese patrón continuará", predijo.
No es solo Jeff Bezos quien piensa así. En el pasado, Sam Altman y Elon Musk también han hablado sobre un futuro utópico en el espacio, reseñó la revista Fortune.
Según Altman, CEO de OpenAI, en solo diez años los graduados universitarios ejercerán en un trabajo "completamente nuevo, emocionante y súper bien pagado" en el espacio. El creador de ChatGPT incluso manifestó estar celoso de los jóvenes porque los trabajos de su generación al principio de su carrera eran "aburridos" y "viejos" en comparación.
