Jhon Cox: La historia familiar que vincula a Kobe Bryant con Venezuela

Caracas/ Foto: @johncox04. La muerte de Kobe Bryant consternó este domingo al mundo, ya que el ícono del baloncesto no se limitaba solo al aspecto deportivo. Su exitosa carrera incluyó la obtención de un premio Oscar, adicional a sus múltiples reconocimientos. Además tenía un vínculo especial con Venezuela producto de la relación con su primo Jhon Cox.

Cox, de 38 años nació en Caracas, y ha vestido en diversas ocasiones el uniforme de la Vinotinto. En el 2016, Bryant hizo uso de las redes sociales para expresar su felicidad por la actuación de su familiar en un partido entre Venezuela y el conjunto estadounidense, correspondiente a la fase de grupos del torneo olímpico de Río 2016.

“Es una sensación increíble ver a mi primo pequeño John Cox en la NBC jugando contra Estados Unidos, demostrando a todo el mundo de lo que es capaz”, escribió en su momento Bryant acerca de su primo. Cox fue el máximo anotador de Venezuela en la derrota de su equipo a manos del combinado norteamericano, dejando una buena impresión sobre el tabloncillo y calzando las zapatillas de Kobe Bryant.

La madre de Kobe Bryant y el padre del venezolano, el ex NBA Chubby Cox, son hermanos y la relación entre los primos era bastante cercana: “Tenemos una relación muy buena, sólida y cercana. A veces hablamos antes de los partidos. Es como cualquier otra relación entre dos primos”, afirmó en su momento Cox en declaraciones recogidas por el periodista Antonio Martín Guirado.

Asimismo, Cox, quien actualmente juega en el SLUC Nancy Basket de la Pro B francesa, tiene en su última publicación en la red social Twitter, registrada el 23 de diciembre de 2019 una foto en la que se le observa junto a Bryant y a su hija Gianna Maria-Onore, de 13 años.

Aunque apenas han comenzado las investigaciones sobre los motivos del accidente del helicóptero que causó la muerte al exjugador de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, a su hija Gianna y de siete personas más, algunos investigadores asoman como posibilidad la densa neblina, reseñó EFE.

El helicóptero en el que viajaba Bryant, de 41 años, impactó en la zona montañosa de Calabasas, en el estado de California, causando la muerte de todos los ocupantes que se encontraban a bordo. Se estrelló contra una ladera y estalló en llamas al tener todavía una gran cantidad de combustible porque apenas tuvo 40 minutos de vuelo.

Always good seeing family. Debating on relocating though bc of this East Coast weather. I’m not sure i can keep doing this 🤷🏾‍♂️ #Gigi @kobebryant pic.twitter.com/XtsskOq6Ut

— John Cox (@johncox04) December 23, 2019