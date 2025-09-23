Jimena Domínguez, la venezolana de 15 años que conquistó el oro en el Sudamericano de Gimnasia Rítmica

Caracas / Foto: @mindeporte_ve.- Tras su destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica, celebrado del 12 al 15 de septiembre en Cochabamba (Bolivia), la venezolana Jimena Domínguez apunta ahora a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se disputarán en Perú del 15 al 30 de noviembre.

Con apenas 15 años, Jimena Domínguez hizo historia al convertirse en la primera venezolana en conquistar el all around senior de un Campeonato Sudamericano. Su triunfo fue aún más significativo al superar en la clasificación general a la argentina Celeste D’Arcangelo, gracias a una mayor puntuación en la ejecución técnica.

La delegación venezolana estuvo compuesta por 20 gimnastas en distintas categorías, con resultados especialmente destacados en la categoría senior élite, directamente vinculados a las medallas a disputar en los próximos Juegos Bolivarianos, según informó el Ministerio del Deporte.

La primera medalla para Venezuela llegó de la mano de Jimena Domínguez, quien se consagró con el oro en el All Around individual con un puntaje total de 99.100. En esta prueba, Alejandra Montilla finalizó décima con 84.450 puntos y Luciana Caraballo ocupó el puesto 11 con 83.350.

En la prueba de equipo RGI, Domínguez, Montilla y Caraballo se colgaron la medalla de bronce con un puntaje de 227.950, mientras que Argentina dominó la competencia con 242.200 y Brasil obtuvo la plata con 228.250.

Además, Domínguez sumó dos medallas más de bronce en los aparatos de aro y mazas, con puntuaciones de 24.000 y 24.450 respectivamente, consolidándose como la mejor gimnasta del área bolivariana de cara a los Juegos de Ayacucho-Lima 2025.

En la categoría de conjunto de cinco cintas, el equipo venezolano integrado por Gabriela Rodríguez, Kaily Ramírez, María Escobar, Mariana Dona y Samantha Rojas alcanzó el primer lugar con un puntaje de 17.350, el mejor de la temporada.

Este mismo conjunto repitió su éxito en la prueba de tres balones más dos aros, sumando 20.000 puntos, superando a Brasil (19.950) y Argentina (19.350).

Domínguez, quien ya está de regreso en el país junto a su entrenadora Elena Nikolashkina, fue recibida por la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, y por Zobeira Hernández, miembro de la directiva. “La clave fue la buena actitud, ser positiva, trabajar duro y nunca rendirse”, expresó la campeona, emocionada tras su hazaña.

La gimnasta disputará próximamente los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde estrenará su título de campeona sudamericana y buscará seguir ampliando su legado.

Con esta actuación, Venezuela reafirma su presencia en la élite regional y proyecta a Jimena Domínguez como el nuevo rostro de la gimnasia rítmica del país.