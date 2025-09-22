Vitrina
Jimmy Kimmel regresa a la televisión: ABC levanta la suspensión de su programa tras negociaciones internas
La reincorporación de Kimmel al aire fue aprobada por los directivos de Disney, Bob Iger y Dana Walden
Caracas/Foto: Archivo.- El comediante Jimmy Kimmel regresará a la programación de ABC a partir de este martes, tras la decisión de la cadena de levantar la suspensión indefinida de su programa, "Jimmy Kimmel Live", por los comentarios que hizo sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.
De acuerdo con Variety, Disney y ABC reconocieron haber suspendido el programa para “evitar agravar la situación”, calificando los comentarios del presentador como “inoportunos e insensibles”; sin embargo, tras días de conversaciones, la compañía decidió reanudar la emisión.
"Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos reanudar el programa el martes", detalló Disney en un comunicado al que tuvo acceso la reconocida revista.
La reincorporación de Kimmel al aire fue aprobada por los directivos de Disney, Bob Iger y Dana Walden, quienes actuaron con base en lo que consideraron mejor para la compañía. No está claro si todas las afiliadas de ABC, incluidas las de Nexstar y Sinclair, reanudarán la emisión del programa.
Protesta de la comunidad creativa
La decisión inicial de suspender el programa de Kimmel, una figura emblemática de la cadena, surgió después de que importantes propietarios de estaciones de televisión, como Nexstar Media y Sinclair, anunciaran que no emitirían su programa. Esta medida se tomó después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugiriera que las emisoras deberían frenar al comediante.
En su monólogo del 15 de septiembre, Kimmel acusó a la "pandilla MAGA" de intentar obtener beneficios políticos a raíz del suceso y se burló de la respuesta del presidente Donald Trump.
Tras la suspensión, Disney enfrentó la protesta de la comunidad creativa. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y más de 400 celebridades, incluyendo a Martin Short y Tom Hanks, firmaron una carta abierta denunciando la medida como un “golpe a la libertad de expresión” en Estados Unidos.
Aún se desconoce si Kimmel emitirá una disculpa por sus comentarios.
El regreso de Kimmel a la televisión ocurre en un momento de cambios en la programación nocturna. La cadena Paramount canceló recientemente el "Late Show" de Stephen Colbert, lo que indica un posible fin a la dinámica de programas nocturnos con alto contenido político. Por su parte, el contrato de Kimmel con ABC finaliza en 2026.
