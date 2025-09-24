Vitrina
Jimmy Kimmel vuelve a la televisión y lanza un contundente mensaje sobre la libertad de expresión
Caracas. El comediante estadounidense Jimmy Kimmel regresó el martes a su programa nocturno con un monólogo elocuente y emotivo, en el que pidió disculpas por los comentarios sobre el activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, y criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “no aguantar las bromas” y por deteriorar la libertad de expresión en el país.
Con una masiva ovación, Kimmel reapareció en la pantalla con un mensaje claro y contundente: "No se puede permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión. Tenemos que plantarle cara".
El comediante comenzó su intervención agradeciendo a quienes siguieron apoyando el programa y “se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto, para que sus voces se escucharan”.
"Nunca lo olvidaré. Y quizá, aunque parezca extraño, quiero dar las gracias a las personas que no apoyan mi programa, pero que apoyan mi derecho a compartir esas creencias de todos modos, personas que nunca hubiera imaginado", agregó.
Durante su monólogo, mencionó a medios de comunicación conservadores y figuras políticas como Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, los senadores Mitch McConnell y Rand Paul, e “incluso a mi viejo amigo Ted Cruz”, en alusión a las burlas previas hacia el senador por Texas.
Kimmel continuó afirmando que había escuchado mucho acerca de qué y cómo debía conducir el programa, aunque aseguró que no esperaba marcar una gran diferencia con sus palabras.
"He oído mucho sobre lo que tengo que decir y hacer esta noche. Y la verdad es que no creo que lo que tenga que decir vaya a cambiar mucho las cosas. Si les caigo bien, les caigo bien. Si no, pues no. No me hago ilusiones de cambiar la opinión de nadie", expuso
El presentador ganador del Emmy se mostró visiblemente emocionado al referirse a sus comentarios del pasado 15 de septiembre sobre el presunto asesino de Charlie Kirk, que llevaron a ABC a detener temporalmente la producción de su programa.
"Nunca fue mi intención restar importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello (...) Tampoco era mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que... era obviamente un individuo profundamente perturbado”.
Entiendo que para algunos fue inoportuno o poco claro, o quizá ambas cosas, y para aquellos que piensan que señalé a alguien, entiendo por qué están molestos. Si la situación fuera al revés, es muy probable que yo sintiera lo mismo", prosiguió.
El humorista quiso zanjar el tema destacando la importancia de cultivar un país “que permita tener un programa como este”, aunque no se emitiera en todas las cadenas habituales.
"Pero no quiero que esto se centre en mí, porque —y sé que esto es lo que dice la gente cuando centra las cosas en sí misma, pero realmente no es mi intención— este programa no es importante. Lo importante es que vivimos en un país que nos permite tener un programa como este".
Kimmel también reflexionó sobre pasar tiempo con comediantes de países donde la gente “es encarcelada por burlarse de los que están en el poder, y cosas peores”.
"Saben lo afortunados que somos aquí. Nuestra libertad de expresión es lo que más admiran de este país, y me avergüenza decir que lo daba por sentado hasta que sacaron a mi amigo Stephen del aire", en referencia al presentador de CBS Stephen Colbert.
"Intentaron coaccionar a las filiales que emiten nuestro programa en las ciudades en las que ustedes viven para que lo retiraran de la parrilla. Eso no es legal. Eso no es estadounidense. Eso es antiestadounidense y es muy peligroso", enfatizó.
