Joaquin Phoenix ganó el Critics Choice Award por su actuación en ‘Joker’

Caracas / Foto portada: Looper.- El actor estadounidense Joaquin Phoenix triunfó como mejor actor por su interpretación en la película ‘Joker’ en la 25° edición de los premios ‘Critics Choice Award’ celebrados este domingo en The Barker Hangar, Santa Mónica, California, Estados Unidos (EE. UU.).

Para los críticos elegir al ganador fue complejo porque junto a Joaquin se encontraban nominados otros artistas reconocidos de la industria del séptimo arte, tales como Antonio Banderas, Robert de Niro, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Eddie Murphy y Adam Sandler.

Desde que comenzó la temporada, ‘Joker’ ha tenido el mayor número de nominaciones en las distintas ceremonias que premian el talento de los artistas de películas, programas de televisión y series. Del mismo modo, en la antesala de los Premios Oscar, los Golden Globe, Joaquin Phoenix fue uno de los actores favoritos y obtuvo un galardón.

Joaquin Phoenix, de 45 años de edad, está nominado a la categoría de ‘mejor actor’ en los premios de la Academia que se celebraran el próximo 9 de febrero en el teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos (EE. UU.), según informó este lunes La Academia de Cine de Hollywood.

Asimismo, ‘Joker’ tiene el mayor número de nominaciones en los premios Oscar, le sigue ‘El irlandés’, de Martín Scorsese (en 10 categorías), ‘Erase hace una vez en Hollywood’, de Quentin Tarantino, y ‘1917’ del director Sam Mendes.

Congrats to #JoaquinPhoenix for winning the @CriticsChoice Award for Best Actor for his role in @jokermovie. #joker #JokerMovie pic.twitter.com/BnprLT2TGW

— Critics' Choice (@CriticsChoice) January 13, 2020