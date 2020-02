Joel García, abogado defensor de Juan Márquez: “Se trata de un burdo montaje”

Caracas.- El abogado defensor Joel García, quien de ahora en adelante representará a Juan José Márquez, familia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció este jueves una rueda de prensa para dar a conocer el estado legal del acusado, asegurando que se trata un “montaje burdo” por parte del régimen de Nicolás Maduro.

García precisó que Márquez fue previamente sometido a los procesos de seguridad de la aerolínea con la que arribó a Venezuela en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, por lo que se imposibilita la credibilidad de los argumentos que presenta la policía política de Nicolás Maduro.











“Pudimos ver el expediente y nos pudimos dar cuenta de que se trata de un burdo montaje más. En este montaje existe como elemento de convicción una única acta policial que suscriben unos funcionarios de la Dgcim que manifiestan que (Juan Márquez) tenía una actitud sospechosa y que podría cometer un atentado terrorista en Venezuela, y por ello fue objeto de una revisión. Venía a través de una línea aérea en la que los pasajeros son sometidos a procedimientos estrictos de seguridad”, dijo.

Aseguró que tanto la juez como la fiscal saben que están cometiendo una “barbarie. Porque es imposible, de la forma que se narra los hechos, que eso pueda ser creíble”. Asimismo, García informó que en las actas policiales no se refleja el equipaje que traía Juan José Márquez.

Por su parte, Romina Botaro, esposa de Márquez, explicó cómo fue su travesía para encontrar a su pareja: “Me dirigí al Dgcim de Boleíta (Caracas) y me confirmaron que estaba ahí, pero no me dejan verlo. No hay ningún contacto visual con él. Quiero hacer énfasis que ahí es un centro de tortura”.











“Hoy que es público y notorio nuestro vínculo con nuestro presidente encargado de Juan Guaidó, temo por mi vida y por la de mis hijos. Ya hace cuatro meses que falleció mi mamá, y me encuentro sola con mis hijos. Temo por la integridad de mis familia, necsito comunicarme con mi esposo y que esto acabe ya”, culminó.

