Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganan el Premio Nobel de Economía 2025

Caracas / Foto: The Nobel Prize - La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este lunes que el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2025 fue otorgado a los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por “haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.

Según el Comité Noruego del Nobel, la mitad del premio fue concedida a Mokyr “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, mientras que la otra mitad se otorgó conjuntamente a Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

Destacó que los tres economistas mostraron cómo las nuevas tecnologías pueden impulsar un crecimiento económico sostenido, transformando la comprensión moderna de las causas de la prosperidad. “Durante los últimos dos siglos, el mundo ha experimentado por primera vez en la historia un crecimiento continuo. Su trabajo explica cómo la innovación es el motor de ese progreso”, señaló la institución en su comunicado.

Del estancamiento al progreso sostenido

El trabajo de Mokyr, historiador económico de la Universidad Northwestern, se centra en cómo el conocimiento y el cambio tecnológico fueron clave para romper el estancamiento histórico y generar crecimiento sostenido, especialmente durante la Revolución Industrial.

Por su parte, Aghion (Universidad de Harvard) y Howitt (Universidad Brown) desarrollaron en 1992 un modelo matemático de “destrucción creativa”, inspirado en las ideas de Joseph Schumpeter. Su teoría describe cómo la entrada de innovaciones y nuevos productos impulsa el crecimiento, incluso a costa de desplazar tecnologías o empresas antiguas.

El Comité subrayó que, a lo largo de la historia, el estancamiento económico ha sido la norma, y que el crecimiento sostenido requiere políticas que fomenten la competencia, la educación y la investigación científica. “Debemos ser conscientes de las amenazas al crecimiento continuo y contrarrestarlas”, advirtió el comité.