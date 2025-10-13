Mundo
Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganan el Premio Nobel de Economía 2025
La mitad del premio fue concedida a Mokyr “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, mientras que la otra mitad se otorgó conjuntamente a Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”
Caracas / Foto: The Nobel Prize - La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este lunes que el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2025 fue otorgado a los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por “haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.
Lea también: Hamás entrega a Israel los últimos rehenes y Trump declara "el fin de la guerra" en Gaza
Según el Comité Noruego del Nobel, la mitad del premio fue concedida a Mokyr “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, mientras que la otra mitad se otorgó conjuntamente a Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.
Destacó que los tres economistas mostraron cómo las nuevas tecnologías pueden impulsar un crecimiento económico sostenido, transformando la comprensión moderna de las causas de la prosperidad. “Durante los últimos dos siglos, el mundo ha experimentado por primera vez en la historia un crecimiento continuo. Su trabajo explica cómo la innovación es el motor de ese progreso”, señaló la institución en su comunicado.
Del estancamiento al progreso sostenido
El trabajo de Mokyr, historiador económico de la Universidad Northwestern, se centra en cómo el conocimiento y el cambio tecnológico fueron clave para romper el estancamiento histórico y generar crecimiento sostenido, especialmente durante la Revolución Industrial.
Por su parte, Aghion (Universidad de Harvard) y Howitt (Universidad Brown) desarrollaron en 1992 un modelo matemático de “destrucción creativa”, inspirado en las ideas de Joseph Schumpeter. Su teoría describe cómo la entrada de innovaciones y nuevos productos impulsa el crecimiento, incluso a costa de desplazar tecnologías o empresas antiguas.
El Comité subrayó que, a lo largo de la historia, el estancamiento económico ha sido la norma, y que el crecimiento sostenido requiere políticas que fomenten la competencia, la educación y la investigación científica. “Debemos ser conscientes de las amenazas al crecimiento continuo y contrarrestarlas”, advirtió el comité.
El Premio de Ciencias Económicas, creado en 1968 por el Banco Central de Suecia en memoria de Alfred Nobel, incluye una dotación de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente un millón de dólares estadounidenses). Los laureados recibirán su reconocimiento el próximo 10 de diciembre, durante la ceremonia oficial en Estocolmo, en conmemoración del aniversario de la muerte de Alfred Nobel.
Legislador demócrata tilda ataques de Trump contra barcos de narcotráfico como “asesinatos ilegales”
"Volveremos a jugar": Sale a luz polémico correo enviado por el príncipe Andrés a Epstein
Venezuela niega “crisis humanitaria” de colombianos detenidos y los vincula a "paramilitares"
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
En un yate: filtran fotos que confirmarían el noviazgo entre Katy Perry y Justin Trudeau
Hija de Edmundo González pide al papa León XIV que "interceda" por la liberación de Rafael Tudares
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
Trump sobre el Nobel de la Paz: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
Venezuela propone tres acciones en la ONU frente a las operaciones de EE. UU. en el Caribe
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.135,16 puntos este 10 de octubre
Desde La Huésped hasta Monstruo: este es el top 10 de las series de Netflix más vistas en Venezuela
Imputan a falso abogado que vendía cupos y agilizaba trámites en el Saime
Lo que dijo Barack Obama tras premiación a María Corina Machado con el Nobel de la Paz
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Belinda denuncia a Lupillo Rivera por "violencia digital y mediática"
-
País2 días.
Cabello acusa a EE. UU. de ejercer una "perversión mediática y psicológica" contra Venezuela
-
Vitrina1 día.
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
-
País2 días.
Gobierno advierte que "vendedores de falsas guías escolares serán sancionados por estafa"
-
Mundo2 días.
Familiares de colombianos detenidos en Venezuela piden a Petro "gestionar su liberación"
-
Vitrina2 días.
Fallece la leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años
-
Vitrina2 días.
María Antonieta de las Nieves se reencuentra con su “yo joven” en una parodia de La Sustancia
-
Vitrina22 horas.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores