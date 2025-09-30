Jorge Rodríguez acusa a EE. UU. de “usar mentiras” para “agredir” a Venezuela

Caracas/Foto: Asamblea Nacional.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez acusó este lunes a Estados Unidos de utilizar “mentiras” para “agredir” a Venezuela y generar un cambio de gobierno.

En la sesión ordinaria de este 30 de septiembre, el diputado sostuvo que la administración de Donald Trump ha usado argumentos “falsos” sobre el Tren de Aragua para “perseguir” a los venezolanos, y que, “al fracasar”, está “atacando” a la nación desde el mar Caribe.

“Una historia mal contada. Un cuento burdo, una falsedad. Ni ellos mismos se creen esa historia. A ellos no les importa porque son supremacistas y asesinan personas”, señaló.

Reiteró que Venezuela “no es productor de drogas, al menos no como dice Estados Unidos”, acotando que solo el 5% del tráfico logra “salir” de la nación debido a las estrategias de seguridad que se usan en el territorio.

Acotó que la administración estadounidense "engaña" al mundo para argumentar la “agresión” contra el país, destacando el caso de los 251 venezolanos detenidos y enviados a El Salvador por ser, presuntamente, miembros del Tren de Aragua, hecho que calificó como “falso”.

“Si alguien ha tenido un éxito rotundo para enfrentar a los criminales es el presidente constitucional de esta República”, comentó.

Rodríguez rechazó que el narcotráfico “que logra pasar por Venezuela” hacia EE. UU. sea el responsable de la drogadicción en ese país. “La verdadera causa de la espantosa epidemia de adicción a opiáceos en los Estados Unidos fue debido a la acción de una empresa farmacéutica que siempre donaba al Partido Republicano que ordenaron poner en las cajas que la fórmula no causaba adicción”, dijo.

Ataque a Danny Ocean

Por otro lado, Rodríguez calificó como “becerro” al cantante Danny Ocean por expresar en redes sociales su descontento con el rapero Louis BPM, quien usó una camiseta anti-guerra en los Premios Juventud 2025. “Se la pasa llorando el becerro ese de Danny Ocean y ni siquiera tiene ningún tipo de prohibición para entrar o salir de este país, la bruja esa”.

“Cuando Danny Ocean cante sobre cuándo volverá a Venezuela, recuérdenle que está promoviendo el asesinato de personas, que caigan bombas sobre la República, y eso está penalizado en esta Constitución”, manifestó.

Sobre esto, apuntó que el pasado lunes se aprobó el acuerdo de conmoción exterior que le permitirá al Ejecutivo “castigar y defender” la integridad del país.

Acuerdo del Parlamento

El acuerdo rechaza “cualquier ataque” que viole la soberanía territorial del país y expone que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe forma parte de una “agresión y escalada permanente que amenaza” a la región.

Además, condenó que la nación norteamericana haya “abordado” una embarcación pesquera venezolana en zona “exclusiva” del país, y detalló que este acto representa la “criminalización y satanización” de los venezolanos. Asimismo, precisó que la acción constituye una limitación de la actividad económica.

Subraya que el “único propósito” del país es “justificar” una escalada bélica contra Venezuela para forzar un cambio de gobierno.

Ante esto, el Parlamento denunció ante los organismos internacionales la “flagrante violación” a los derechos humanos y del derecho al desarrollo, especialmente del sector pesquero.

El diputado Alberto Alvarado fue el responsable de presentar el acuerdo ante el Parlamento. En su ponencia, el funcionario sostuvo que bajo una “falsa narrativa” de lucha contra el narcotráfico las fuerzas militares estadounidenses han asesinado a 17 pescadores, lo que calificó como un “ataque simbólico” que busca “atacar la identidad” venezolana.

“El pueblo pescador se ha dedicado a defender la soberanía e identidad nacional. Ustedes saben la respuesta que tuvo el pueblo pesquero ante el ataque al gentilicio venezolano y fue alistarse a la Milicia para defender la paz y soberanía”, comentó.