Jorge Rodríguez aseguró que plan para "atacar" la Embajada de EE. UU. buscaba "promover la violencia"

Caracas/Foto: Archivo.- El diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez aseguró este miércoles que el “objetivo” del plan de “atacar” la Embajada de Estados Unidos en Caracas era “promover” procesos de violencia en contra del país.

En un encuentro con comunidades internacionales, el jefe del Consejo Nacional de Soberanía y Paz sostuvo que el intento de “atacar” la residencia buscaba generar un caso para argumentar una represalia militar exterior.

“Ese era el objetivo del intento de colocar artefactos explosivos en la Embajada de los Estados Unidos de América. Se detallaron todas las personas involucradas en este plan terrorista. Imagínense ustedes el nivel de psicopatía, de violencia extrema y barbarie”, comentó.

Por ello, Rodríguez pidió rechazar las acciones de violencia y el intento de generar un “cambio de régimen” en el país, mencionando la denuncia hecha el pasado 7 de octubre por los demócratas de la Cámara de Representantes del país norteamericano.

Asimismo, el dirigente chavista acotó que el pueblo venezolano es pacífico, pero que es una “obligación” defender el territorio de cualquier amenaza. “No nos estamos metiendo con nadie, pero si se les ocurre actuar en contra de la ley, de la Constitución, nosotros sabemos defender la sagrada vida de los compatriotas”.

Información del ataque

Nicolás Maduro aseguró el pasado lunes que un grupo “extremista y terrorista” de Venezuela planeaba dejar una “carga explosiva” en la Embajada estadounidense, sede que es “protegida y preservada” por su administración.

En su programa “Con Maduro +”, el mandatario confirmó que existe una “amenaza creíble y muy destructiva” de un grupo que se está “encargando” de estas acciones violentas en el territorio.

“La reacción de las personas con las que se comunicó Jorge Rodríguez fue positiva. Se tomaron todas las medidas. El ministro Diosdado Cabello mandó al comisario de la policía diplomática venezolana a reforzar y coordinar el personal de seguridad de Estados Unidos. Se reforzó toda la seguridad alrededor de la Embajada”, precisó.

Maduro comentó que el diputado Rodríguez informó sobre los responsables de este plan de “ataque” y su ubicación. Manifestó que las fuerzas de seguridad están tras la pista de los involucrados.

“Fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá. (...) Es una operación típica de falsa bandera, pudiéramos llamarlo. Una operación de provocación para después armar el escándalo y usar el poder comunicacional para culpar al gobierno bolivariano y comenzar una escalada de guerra”.

EE. UU. evita pronunciarse

Por su parte, el Gobierno de Donald Trump evitó pronunciarse sobre el presunto plan para atentar contra su Embajada en Caracas y recordó que no mantiene presencia diplomática en Venezuela desde 2019.

“No hacemos comentarios sobre conversaciones diplomáticas ni divulgamos detalles de procedimientos de seguridad”, afirmó este martes un portavoz de la Casa Blanca a Europa Press.

En este sentido, reiteró que la seguridad del personal diplomático y de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es “máxima prioridad” para la administración Trump, que en múltiples ocasiones ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela “bajo ningún concepto”.

“En marzo de 2019, el Departamento de Estado retiró a todo el personal diplomático de la embajada en Caracas y suspendió sus operaciones. Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso”, añadió.

En la noche del pasado domingo, Jorge Rodríguez alertó a Estados Unidos sobre un presunto plan de “sectores extremistas de la derecha local” para poner explosivos en la Embajada de Caracas, señalando que se trataría de una “operación de falsa bandera”.