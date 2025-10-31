País
Jorge Rodríguez dice que "todos los países del Caribe" están amenazados por EE. UU.
Durante una reunión con parlamentarios de países del Caribe, el jefe del Poder Legislativo venezolano calificó de "homicidios extrajudiciales" las muertes que EE. UU. ha causado con sus bombardeos que, según cifras de la ONU, ascienden a al menos 60
Caracas/Foto: AN.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró este viernes que cada uno de los países del Caribe y del continente, excluyendo a EE. UU., están "amenazados" por el despliegue militar que Washington lleva a cabo actualmente.
Lea también: Volker Türk acusa a EE. UU. de "violar el derecho internacional" con ataques en el Caribe y Pacífico
Durante una reunión con parlamentarios de países del Caribe, el jefe del Poder Legislativo venezolano calificó de "homicidios extrajudiciales" las muertes que EE. UU. ha causado con sus bombardeos que, según cifras de la ONU, ascienden a al menos 60.
"Están amenazados todos los países del Caribe, de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, que no sean EE. UU. Se erigen como ejecutores de homicidios extrajudiciales con un arsenal militar bárbaro y desproporcionado, usando el supuesto argumento de narcotráfico, sin ningún tipo de pruebas, violentando el principio de los derechos humanos", expresó Jorge Rodríguez.
Asimismo, el alto funcionario alertó que se está promoviendo "una acción donde resulte natural agredir la soberanía de los países" y "alterar la libertad de los países caribeños de realizar la actividad marítima de pesca".
"Nos preguntamos desde aquí… ¿Qué está haciendo EE. UU. con el tráfico de sustancias ilícitas en territorio estadounidense? ¿A dónde va el dinero del narcotráfico dentro de EE. UU.? Van a las grandes arcas dentro de ese país y a paraísos fiscales de Europa", afirmó.
Subrayó que desde Washington se han "cansado de decir" que es una operación contra el narcotráfico, pero "resulta que la inmensa mayoría de droga que llega por EE. UU. no lo hace por el mar Caribe".
"Es una excusa, una mentira, y no es la primera vez que hacen algo así", cerró.
Contexto de los ataques
EE. UU. ha llevado a cabo una serie de operaciones contra embarcaciones que atribuye a redes de tráfico y a la creciente política estadounidense de calificar y atacar a determinados grupos como “narco‑terroristas”.
La expansión de estas operaciones incluidas incursiones en el Pacífico y el Caribe en semanas anteriores ha tensado las relaciones con gobiernos de la región como Venezuela y Colombia y encendido debates en el Congreso estadounidense.
El presidente Donald Trump afirmó recientemente que también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.
Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro considera las operaciones estadounidenses como un preludio de un posible ataque contra Venezuela.
El Ejecutivo solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que investigue “los asesinatos que viene perpetrando Estados Unidos” en el mar Caribe y determine su “carácter ilegal”, así como que confirme “la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en América Latina y el Caribe.
Al respecto, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, acusó a EE. UU. de "violar el derecho internacional" con sus ataques en el Caribe y Pacífico a numerosas embarcaciones que han dejado al menos 60 muertos.
"Según los informes, más de 60 personas han muerto en una serie continua de ataques llevados a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses contra barcos en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional", dijo el alto comisionado
