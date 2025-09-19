Jorge Rodríguez: "En EE. UU. hay muchísima gente que desprecia los ánimos guerreristas de algunos"

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró este viernes que en Estados Unidos existe “muchísima gente” que, según dijo, “desprecia los ánimos guerreristas de algunos”.

“Hay muchísima gente en Estados Unidos que desprecia los ánimos guerreristas de algunos, y vamos a buscar contactarlos, hablar con ellos, para que se sumen a este esfuerzo de toda la población venezolana por la paz, por la soberanía y por el derecho a vivir en paz”, expresó Rodríguez durante una breve declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, informó que el Secretariado del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz trabaja en la “conformación de verdaderas redes en todo el mundo”, incluyendo Estados Unidos, con el fin de articularse “con los amantes de la paz que saben de las patrañas que han intentado instalar para, desde la mentira, promover la agresión en contra de Venezuela”.

“Vamos a desarrollar, en las tres comisiones de trabajo —diplomática, jurídica y política—, actividades para trabajar con los hermanos que están en el mundo entero, con los amantes de la paz, aquellos que saben de las patrañas que han intentado instalar para, desde la mentira, promover la agresión en contra de Venezuela”, agregó.

Rodríguez subrayó que en el país existe un “clamor unánime de toda la población” por la “defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía y de la preservación de la paz de la República”.

Asimismo, destacó que, de acuerdo con los resultados de distintas casas encuestadoras, entre 96 % y 98 % de la población rechaza “cualquier forma de agresión en contra del sagrado territorio de Venezuela” y respalda “que todos nos unamos para trabajar en pro de la paz de la República”.

El parlamentario informó que este viernes 19 de septiembre comenzó la instalación de los Consejos Estadales y Sectoriales para la Soberanía y la Paz en Portuguesa, La Guaira y Lara. Además, anunció que, de manera simultánea, se instalarán los secretariados de los Consejos Sectoriales.

También indicó que el sábado 20 de septiembre se instalarán los Consejos Sectoriales en todos los estados pesqueros del país.

“En la medida en que se vayan conformando los Consejos Sectoriales y Estadales, vamos a ir incorporando en el secretariado a los distintos sectores”, concluyó.







