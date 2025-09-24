Jorge Rodríguez pide a los sectores “unirse” para detener la “patraña” contra Venezuela

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez pidió este miércoles a todos los sectores del país reencontrarse para enfrentar las “amenazas” extranjeras, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

En el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Rodríguez aseveró que el país debe “unirse”, a pesar de las diferencias políticas. “Sé que este tipo de acciones eran impensables, pero lo logramos y aquí estamos. También era impensable que inventaran tanta patraña contra Venezuela, semejante barbaridad, estupidez. No les importa la verdad, lo que les importa es dividir”, dijo.

Asimismo, sostuvo que la administración de Donald Trump utiliza “mentiras” para tratar de “atacar” a la nación, puntualizando que las declaraciones de los funcionarios estadounidenses no concuerdan con los informes de los organismos internacionales sobre el tráfico de drogas.

“Están utilizando una excusa fútil, y han cambiado de excusas, solo para agredir a la República Bolivariana de Venezuela”, declaró. Por ello, agradeció la participación en el Consejo de dirigentes y alcaldes opositores del país.

🔴 #AHORA | Jorge Rodríguez reitera que el Gobierno defenderá la integridad del territorio venezolano de cualquier “agresión” pic.twitter.com/uoYZsj8B8Z— El Cooperante (@El_Cooperante) September 24, 2025

🔴 #AHORA | Jorge Rodríguez aseveró que el país debe “unirse” a pesar de las diferencias políticas



“Sé que este tipo de acciones eran impensables, pero lo logramos" pic.twitter.com/fM9yNnRpsm— El Cooperante (@El_Cooperante) September 24, 2025

Rodríguez llama a "defender" la patria

Este 23 de septiembre, durante la presentación de un proyecto para declarar Estado de Conmoción en Venezuela, Rodríguez comentó que todos los venezolanos están obligados a “defender” la patria y el territorio nacional. Puso a la orden el Parlamento para, “sin caer en provocaciones”, seguir manifestando la “firmeza” de la República.

Advertisement

“Intenta atacar, desde lo falso, al noble pueblo de Venezuela. Estamos obligados a defender a este digno país, y que a pesar de que se encuentra cerca del mayor productor de Cocaína del mundo y del mayor consumidor que es Estados Unidos, se ha mantenido libre de cualquier forma de producción, consumo e incluso de tránsito de drogas ilícitas”.







