País
Jorge Rodríguez rechaza críticas hacia el rapero Louis BPM: "Es fácil pedir guerra desde el exterior"
El diputado puntualizó que toda la región debe continuar exigiendo el respeto de El Caribe como zona de paz
Caracas/Foto: EFE.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, rechazó este lunes las críticas contra el rapero venezolano, Louis BPM, quien usó una franela estampada con la frase: “Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra” en los Premios Juventud 2025 del pasado 26 de septiembre.
Lea también: Cabello asegura que Venezuela mantiene “postura crítica” frente a la ONU por “su falta de respuesta”
En una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, el diputado precisó que aquellos que se manifestaron en contra del artista están “arrodillados” al “imperio”, y aseveró que el connacional que llame a la guerra desde el exterior debe ser “repudiado”.
De igual manera, condenó que en el exterior grupos de venezolanos estén “llamando a una confrontación armada” contra el país, destacando que “es fácil pedir guerra cuando están en el exterior”.
“¿Quién que sea venezolano de verdad, que sienta a esta patria hasta las vísceras, es capaz de estar de acuerdo con una acción en contra del territorio? Pues, aparecieron y le dieron hasta en la cédula desde Washington, Miami, New York”, comentó.
Reiteró que, de registrarse un “ataque militar” en la nación, las consecuencias afectarán a toda la población y “devastará” la economía y sectores productivos. “Hay gente que cree que solo hay bombas mata chavistas. ¿Recuerdan cuando en el 2019 decían que las sanciones solo afectarían al chavismo? Ya sabemos, seis años después, cuál fue la realidad”.
Rodríguez puntualizó que toda la región debe continuar exigiendo el respeto de El Caribe como zona de paz, pues, destacó, una guerra afectará a todo el continente.
Por otro lado, informó que se instalaron los consejos sectoriales de soberanía y paz para la “defensa de la paz” de la República. “Esta iniciativa ha tenido una gran acogida. Es un proceso que no dudamos en llamar de consenso y unión nacional”, dijo.
Camiseta de Louis BPM
El rapero llamó la atención en los Premios Juventud 2025 al subir al escenario con una franela estampada con la frase: “Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”. El gesto se produjo durante su presentación junto a Farruko y Makaco El Cerebro, donde interpretaron los temas Pancc, Oe Oe y Canaima.
En el caso de Canaima, la canción se grabó recientemente en Venezuela con la colaboración de la Sinfónica Coral Kanaimö, y formó parte del repertorio presentado en la ceremonia.
La gala se celebró el pasado 25 de septiembre en el Figali Convention Center de Panamá, siendo la primera vez que el evento se lleva a cabo fuera de Estados Unidos. Farruko, quien llegó con tres nominaciones, aprovechó además para dar un adelanto de su próximo EP titulado 167BPM, proyecto en el que también participa Louis BPM.
Tras su participación, Farruko compartió un mensaje en sus redes sociales sobre la "unidad que promueve la música y la cultura frente a los conflictos", destacando la importancia de transmitir un mensaje de "conciencia y responsabilidad".
Esposa de gendarme argentino detenido en Venezuela solicita la intercesión del papa León XIV
En claves: las implicaciones del decreto de conmoción exterior firmado por Maduro
Sigue la polémica: Louis BPM arremete contra Danny Ocean y lo tilda de “bruja”
Maduro suscribió decreto de "conmoción exterior" ante "amenazas" de EE. UU., anunció Delcy Rodríguez
Jorge Rodríguez rechaza críticas hacia el rapero Louis BPM: "Es fácil pedir guerra desde el exterior"
“Pura coba”: Cabello cuestiona informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU
Stephen Miller, el funcionario que ordenó los ataques a barcos venezolanos
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico
Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal e inmoral" en su contra
Índice Bursátil Caracas cerró en 1.082,69 puntos este 26 de septiembre
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"
Tendencias
-
Vitrina1 día.
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
-
Sucesos1 día.
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
-
Economía1 día.
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
-
Mundo1 día.
Bukele arremete contra la Asamblea General de la ONU y la tilda de "inútil"
-
Mundo1 día.
Rusia dice estar "muy preocupada" por la situación cerca de las aguas territoriales de Venezuela
-
Mundo23 horas.
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
-
Mundo1 día.
Europa pondrá en marcha un nuevo sistema digital de control fronterizo a partir del 12 de octubre
-
Vitrina1 día.
“Ordinaria e hipócrita”: Carolina Tejera carga contra Norkys Batista