José Noriega retó a la dirigencia de VP a publicar pruebas en su contra sobre hechos de corrupción

Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Noriega, por el partido Voluntad Popular (VP), rechazó este viernes las acusaciones por parte de la dirigencia de la tolda naranja, ya que lo ha señalado de estar incurso en hechos de corrupción y de haberse vendido al chavismo, por lo que retó a Freddy Guevara a que publique pruebas.

Lea también: Presidencia interina de Juan Guaidó señaló a siete diputados de participar en la Operación Alacrán

“Se me acusa de recibir dinero del narcotráfico y la corrupción por lo que reto a que me demuestren quién, cuándo y dónde se me entregó ese dinero, me vinculan con el soborno a diputados y los reto a que demuestren esa acusación, me reservo las acciones legales a las que haya lugar para resarcir el daño político y moral que me ocasionan y los reto a que hablemos públicamente en contra de todas las denuncias que circulan contra la cúpula de VP y el entorno de Guaidó”, dijo Noriega en una rueda de prensa en la que se limitó a leer un comunicado y se rehusó a responder preguntas.











De igual form, Noriega denunció que el diputado Freddy Guevara le dio su número a militantes de VP luego de que éste acudiera al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional Constituyente para pedir la nulidad de la última reforma al Reglamento de Interior y de Debates.

“Freddy Guevara le dio mi número a los simpatizantes de Voluntad Popular para que me amenazaran me agredieron y eso es fascismo puro, eso ocurrió por denunciar un acto de totalitarismo cometido en la AN el pasado martes y al terminar se convocó a otra sesión sin informar de forma anticipada lo que se iba a tratar y sin que se dijera que se trataría de la reforma al reglamento de interior y de debate”.

Además, Noriega criticó a Guaidó por la desconfianza contra los diputados suplentes. “¿Por qué desconfían de los diputados suplentes?, tengo más de 8 años militando en Voluntad Popular y seguiré allí, no tiene autoridad política ni moral los autores del infeliz comunicado con el que anuncian mi expulsión sin una investigación”.











Comentarios

comentarios