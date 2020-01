Caracas/ Foto: EFE. El periodista venezolano de Directv Sports, Fernando Petrocelli, informó este martes a través de un tuit que el argentino, José Pekerman, habría rechazado dirigir técnicamente a la selección de Venezuela.

“Fin de la novela José Pekerman. Me informan que el DT argentino estaba motivado y con ganas, pero lo pensó mucho y prefiere no dirigir ahora. Incluso su representante, Pascual Lezcano, está en Uruguay e iba a viajar a reunirse con él en Argentina, pero no se dará. Duro golpe”, publicó Petrocelli.











Otros nombres que se barajan para entrenar a la Vinotinto tras la dimisión de Rafael Dudamel, son: Los argentinos Gustavo Alfaro y Jorge Burruchaga, así como el venezolano César Farías.

En ese sentido, el periodista aseguró en otro tuit que la prioridad continúa siendo contratar a un técnico extranjero, sin embargo, de no materializarse, pudiera regresar Farías, quien ya dirigió anteriormente al combinado nacional y actualmente se desempeña como seleccionador boliviano.

Fin de la novela José Pekerman. Me informan que el DT argentino estaba motivado y con ganas, pero lo pensó mucho y prefiere no dirigir ahora. Incluso su representante, Pascual Lezcano, está en Uruguay e iba a viajar a reunirse con él en Argentina, pero no se dará. Duro golpe.







— Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) January 15, 2020

La prioridad, según me informan, sigue siendo un DT extranjero. Veremos que sucede. O se da esa contratación o regresa César Farías, que antes de toda esta novela Pekerman, SIEMPRE ha sido la primera opción. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) January 15, 2020

Comentarios

comentarios