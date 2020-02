Josef Martínez destacó con gol en victoria del Atlanta United ante el Motagua

Caracas/ Foto: @ATLUTD. El Atlanta United goleó este miércoles 3-0 al Motagua hondureño, para superar con global de 4-1 su serie en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf para concretar su pase a cuartos, en donde enfrentará al ganador de la llave entre el América mexicano y el Comunicaciones guatemalteco.

El delantero venezolano, Josef Martínez, fue una de las figuras del encuentro tras anotar uno de los tantos. También marcó un doblete el argentino Gonzalo Martínez.











Eso fue lo que sucedió en el Fifth Third Bank Stadium, donde se disputó el partido, al no permitir que el Motagua tuviese oportunidades de hacer gol ni de inquietar al arquero Brad Gruzan. Mientras que el Atlanta United aprovechó la primera ocasión clara que se le presentó a los 40 minutos para poner el 1-0 que sería decisivo.

El delantero argentino, Gonzalo Martínez culminó una excelente triangulación con toque magistral de Josef Martínez para penetrar en el área y de pierna izquierda y por bajo batió cruzado al arquero Jonathan Rougier. Josef, se encargó de darle la asistencia para que el goleador argentino pusiese el definitivo 3-0 y lograse un doblete en su cuenta personal.

