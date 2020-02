Josef Martínez protagonizó empate del Atlanta United en la Concachampions

Caracas/ Foto: @ATLUTD. El delantero venezolano Josef Martínez le dio este miércoles el empate 1-1 al Atlanta United ante el Motagua en duelo de ida correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que se escenificó en el estadio Olímpico Universitario en San Pedro Sula.

El Atlanta United intentaba irse al ataque con jugadas por el centro, con Gonzalo Martínez y Josef Martínez, una dupla que se entiende bien en el centro del campo; mientras que el Motagua basaba su juego característico por la bandas, con llegadas de Omar Elvir por la izquierda y Félix Crisanto por la derecha, quienes enviaban centros al área buscando a Rubilio Castillo y Roberto Moreira.

Félix Crisanto corrió su banda y centró para que llegara Moreira por el centro a rematar y poner a ganar al Motagua con gol de Moreira al minuto 33. Sin embargo, en una jugada de contragolpe por el centro, hilvanada por los dos Martínez, terminó con la anotación del empate, en piernas de Josef al minuto 34.

Los porteros de ambos clubes al final fueron protagonistas evitando que su arco cayera por segunda vez, con mala suerte para el Motagua, que más que ganar un punto, en casa perdió dos y quedó obligado a ir por el triunfo en el juego de vuelta contra la franquicia estadounidense.

