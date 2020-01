Jousy Chan, la precandidata en el Miss Venezuela que es criticada por sus rasgos asiáticos

View this post on Instagram

Queremos que tengas el poder de perseguir tus sueños ✨ y convertirte en la próxima #MissVenezuela2020. . Hoy damos inicio a la nueva temporada de postulaciones para participar en el Miss Venezuela 2020 👑👸🏻 . Ingresa a postulate.missvenezuela.com (link en la bio) y podrás postularte como aspirante a #MissVenezuela rumbo a: 👑 Miss Universo . 👑Miss Mundo. 👑Miss Internacional. . 💥 . Miss Venezuela es… #BellezaQueInspira . #MissVenezuela #ParticipaMissVzla #MissUniverse2020 #MissWorld2020 #MissInternational2020