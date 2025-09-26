Sucesos
Joven venezolano muere apuñalado en Bogotá tras riña por celos con un menor de edad
El crimen ocurrió en el barrio La María, al sur de la capital colombiana. La víctima, Joseph David Zapata Márquez de 20 años, recibió una puñalada en el tórax durante un enfrentamiento con un adolescente de 17 años, presunto exnovio de su actual pareja
Caracas / Foto: Q´ Hubo Bogotá.- Un joven venezolano de 20 años, identificado como Joseph David Zapata Márquez, falleció tras ser apuñalado en el tórax durante una riña con un menor de edad en el barrio La María, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.
Según medios local como Q´ Hubo Bogotá y HSB Radio, el crimen ocurrió mientras Zapata se encontraba en compañía de una joven con quien, al parecer, había iniciado una relación recientemente. Según testigos, el menor, expareja sentimental de la joven, llegó al lugar y, motivado por los celos, desencadenó la tragedia.
Testigos del sector relataron que la pelea inició alrededor de las 6:45 de la tarde del pasado lunes cuando el adolescente de 17 años, identificado como A. Machado, también de nacionalidad venezolana y presunto exnovio de la actual pareja de Zapata, los abordó en la vía pública.
El hecho
Tras un intercambio de palabras, el menor habría desenvainado un arma blanca y asestado una puñalada en el pecho de Joseph Zapata. Aunque la víctima intentó protegerse del ataque, al percatarse de la sangre corrió aproximadamente 150 metros, hasta desplomarse sin vida en el hueco de un estacionamiento ubicado en la carrera 2 con calle 8 sur.
"Venía corriendo y varios dijimos: 'si no lo mató la herida, lo mató el golpe tan bravo que se dio al caer'", declaró una vecina a las autoridades. En ese punto, agentes de Policía que acudieron al lugar tras las llamadas de la comunidad lo recogieron y trasladaron de inmediato al Hospital San Blas, donde ingresó a urgencias pero no logró superar las graves heridas.
El presunto agresor fue reducido por familiares de la víctima y miembros de la comunidad, quienes evitaron que huyera.
"Dicen que la misma comunidad se alió para no dejarlo volar", señaló un testigo. La Policía logró aprehender al menor de 17 años, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para enfrentar los cargos correspondientes.
Tendencias
