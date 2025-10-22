Jóvenes venezolanos suben al podio en competencia internacional de robótica en Panamá

Caracas / Foto: @mincienciaytecnologia_ve.- Venezuela obtuvo la medalla de plata en la competencia de robótica WRO Open Championship Américas 2025, celebrada del 19 al 21 de octubre en Panamá.

El reconocimiento fue alcanzado en la categoría Misiones Robóticas Junior por los jóvenes integrantes del Semillero Científico, Audie Gabriel Ariza Duque y Juan Miguel Correira Ávila, quienes previamente se habían consagrado en la Olimpiada Nacional de Robótica.

Según informó la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, su desempeño demostró que la "juventud venezolana está preparada para enfrentar retos de nivel internacional, subiendo al podio entre los mejores equipos de América".

En su cuenta de Telegram, Jiménez celebró el logro y destacó que los jóvenes ya se preparan para representar al país en el Mundial de Robótica en Singapur, consolidando sus habilidades y experiencia en competencias de alto nivel.

Jiménez resaltó que este triunfo refleja el compromiso del Ejecutivo, y el apoyo de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, que busca empoderar a la juventud en áreas tecnológicas e innovadoras.

La robótica, indicó, "se ha convertido en un pilar esencial del Programa Nacional Semilleros Científicos, fortaleciendo competencias tecnológicas y posicionando a Venezuela en escenarios internacionales con orgullo y excelencia".

El evento, organizado por FUNDESTEAM en colaboración con el Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) y otros actores públicos y privados, incorporó la educación STEAM en su estrategia nacional para mejorar las oportunidades educativas y la calidad de vida de las futuras generaciones.

En 2025, el país celebró por segunda vez en América Latina este campeonato, cuyo tema oficial fue “El futuro de los robots”, invitando a los participantes a explorar cómo la robótica y la inteligencia artificial pueden mejorar la vida cotidiana y expandir la presencia humana más allá de la Tierra.