Juan Guaidó alertó sobre la presencia de militares rusos y cubanos en Venezuela

Caracas / Foto portada: @presidencia_VE.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado este martes a la comunidad internacional a mantenerse atentos ante la presencia de cualquier militar ruso o cubano en suelo venezolano, “porque hemos dicho que los podemos y vamos a resolver esta crisis“, dijo, refiriéndose a los rumores que se han ventilado sobre la existencia de funcionarios castrenses provenientes de Rusia y Cuba, principales aliados de Nicolás Maduro.

En las afueras de los jardines del Palacio Legislativo, el también presidente de la Asamblea Nacional (AN) se refirió a los rumores sobre la presencia de militares rusos y cubanos en suelo venezolano, y cuestionó: “¿Qué hacen militares rusos en Venezuela sin autorización de la AN?”.

“Hay mucha especulación sobre la presencia de militares rusos en Venezuela. Un llamado de atención a toda la prensa internacional ante cualquier asomo de cooperación en Venezuela (…) Hay militares rusos en Venezuela, han venido aviones militares a suelo venezolano, y esperamos conmoción internacional ante la presencia de cualquier militar ruso o cubano, porque hemos dicho que los venezolanos vamos y podemos resolver esta crisis”, sentenció.

Guiadó subrayó que el régimen de Nicolás Maduro mantiene un discurso incongruente con respecto a sus acciones. Destacó que el oficialismo acusa a la oposición venezolana, y al Gobierno de los Estados Unidos, de propiciar un bloqueo económico financiero, pero al mismo tiempo, acepta la dolarización como un mecanismo de “recuperación” de la economía del país.

“Es un dictador (Nicolás Maduro) que ni siquiera entiende de lo que está hablando. No controló la economía, lo sobró, lo arropó porque es un inútil, un incapaz. Él no fue quien decretó la dolarización. No fue quien orientó la economía hacia el uso de una moneda de economía más fuerte”, manifestó.