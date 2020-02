Juan Guaidó entregó reconocimiento a los periodistas agredidos en Maiquetía

Caracas/Foto portad: @BiagioPilieri.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, otorgó un reconocimiento este miércoles a los trabajadores de la prensa que fueron agredidos el pasado 11 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, mientras daban cobertura a su llegada al país tras una gira internacional.

“Cuando vi las imágenes que ustedes captaron del 11 de febrero, me llama la atención que la primera línea de seguridad no era nuestra gente, no eran los colectivos. Eran los periodistas buscando la noticia, la verdad; eso me llamó poderosamente la atención. A pesar de las agresiones con navajas, cuchillos. Esa imagen me parece reveladora, de la determinación de los venezolanos en buscar la verdad. Cuenten siempre con el respeto, con el respaldo a la libre prensa, al acceso a la información; que es un reto hoy en Venezuela en sí mismo”, dijo Guaidó.











Agradeció a los periodistas por ejercer su trabajo a pesar de la censura y dijo que los certificados que les fueron entregados “es nombre de los venezolanos a los que informan e influyen de cierta manera.”

“Influyamos a que esto sea la mejor sociedad, lo mejor de Venezuela que es parte de lo mejor de cada uno de nosotros”, concluyó el líder de la oposición.











